Ekonomi Sorbonne iş birliğiyle CEO yetiştirecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sorbonne iş birliğiyle CEO yetiştirecek

Bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olacak eğitim programları düzenleyen BMI Business School, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Paris Sorbonne Üniversitesi’yle iş birliğine giderek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sorbonne iş birliğiyle CEO yetiştirecek
Arşiv

Bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olacak eğitim programları düzenleyen BMI Business School, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Paris Sorbonne Üniversitesi’yle iş birliğine giderek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Değişen küresel iş dünyasında sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin ve vizyoner yönetici ihtiyacını karşılayacak bireyler kazandıran BMI Business School ve Sorbonne Üniversitesi, çalışma kapsamında International Executive MBA programını Türkiye’de ilk kez düzenleyecek. Akademik standartlarda hazırlanan program, iş dünyasında orta ve üst düzey yöneticileri, vizyoner bakış açısına sahip liderlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

KÜRESEL İŞ AĞINA DAHİL OLACAĞIZ

BMI Business School İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya, dünyadaki Business School konseptinin Türkiye’deki öncü kurumu olduklarını söyledi.Profesyonellerin yoğun geçen iş yaşamlarının, kariyerlerine ara verip eğitim almak için yurt dışına çıkmasını zorlaştırdığını ifade eden Altunkaya, “Paris Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School iş birliğinde sunulan olanaklar sayesinde profesyoneller, bu resmi eğitimlere Türkiye’den daha kolay ulaşabilecek, kariyerlerinde ufkun ötesini görebilecek, farklı yetkinlikler geliştirecek ve motivasyonlarını artıracaklar” diye konuştu.

Mezunlara Sorbonne diploması verilecek

Programın toplam bedeli 19 bin 500 avro olacak. 14 eğitim modülünden oluşan programın 12 modülü İstanbul’da, 2’si ise Paris’te gerçekleştirilecek. Programı tamamlayan katılımcılar, global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA diplomasına hak kazanacak.

Libya ile omuz omuza güçlü projeler yaparız
EKONOMİ
Libya ile omuz omuza güçlü projeler yaparız

Kredi paketi talebi artırır
EKONOMİ
Kredi paketi talebi artırır
Bana bir şeyler oluyor

'Bana bir şeyler oluyor'

Ortaya çıkan deliller zabıta amirini bayılttı.
Tıbb-ı Nebeviden mesajlar

Tıbb-ı Nebevi'den mesajlar

​İmandan sonra sağlık gelir.
PKKnın İsveç silahı

PKK'nın İsveç silahı

​Son 3 yıldaki 15 ayrı operasyonda menzili bir km olan 34 adet AT-4 ele geçirildi.
ABD'nin adaleti siyah beyaz

ABD'nin adaleti siyah beyaz

​İşte beyaz teröristlerden ve katledilen siyahilerden birkaçı.
CHP 2016'dan beri uçuyor

CHP 2016'dan beri uçuyor

Havalimanı için her yıl bir yalan.
'Başbakan PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi'

'Başbakan PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi'

​İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek.
'Üretim de ihracat da uçar'

'Üretim de ihracat da uçar'

​OSB'lere daha fazla yer açılmalı.
İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

İsveç'ten teröristlere vatandaşlık

​Türkiye iadelerini istiyor, onlar himaye ediyor.
Enerjide ‘rüzgar’ Türkiye’ye esiyor

Enerjide ‘rüzgar’ Türkiye’ye esiyor

​Batılı sektör devleri, operasyonlarını Türkiye'ye kaydırmak istiyor.
19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs coşkusu

'​Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.'
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi.
OSB’lere daha fazla yer açılmalı: Üretim de ihracat da uçar
Ekonomi

OSB’lere daha fazla yer açılmalı: Üretim de ihracat da uçar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sanayiye ayrılan alanların genişletilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut OSB’lerin artan siparişleri karşılamakta zorlandığının altını çizen Burkay, “Sanayiye ayrılan alanı iki katına çıkarırsak 500 milyar dolar ihracat ve 1,5 trilyon dolarlık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya ulaşırız. Üretim için doğru planlamalar oluşturulmalı” diye konuştu.
ABD’nin adaleti siyah beyaz: Göz göre göre çifte standart
Dünya

ABD’nin adaleti siyah beyaz: Göz göre göre çifte standart

ABD’de, Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkeğin, siyahların yoğun olduğu Buffalo’da 10 masum insanın canına kıydığı ırkçı saldırı, ülkedeki beyaz terörü bir kez daha gözler önüne serdi. Siyahiler gözaltında can verirken, katliam yapan beyazlar, ‘terör’ suçlamasıyla karşılaşmadan adeta korumaya alınıyor. Gendron’un polis tarafından gözaltına alınma görüntüleri ABD adaletinde yaşanan çifte standardı bir kez daha tartışmaya açtı.
Afrika'da halk sömürüye karşı ayağa kalktı: Fransa dışarı
Dünya

Afrika'da halk sömürüye karşı ayağa kalktı: Fransa dışarı

Afrika’da Fransız karşıtı gösteriler şiddetini artıyor. Çad, Nijer, Mali ve Burkino Faso’da geniş çaplı eylemler başlatılması bekleniyor. Orta Afrika ülkesi Çad’da halk günlerdir sokaklarda. Sosyal medya hesaplarında çağrılar yapan Çadlı protestocular, “Fransız sömürüsünü sona erdireceğiz”, “Fransa dışarı”, “Sömürgeciler defolun” gibi hashtag’ler ile Afrikalıları desteğe çağırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.