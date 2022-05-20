Sorbonne iş birliğiyle CEO yetiştirecek

Bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olacak eğitim programları düzenleyen BMI Business School, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Paris Sorbonne Üniversitesi’yle iş birliğine giderek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Değişen küresel iş dünyasında sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin ve vizyoner yönetici ihtiyacını karşılayacak bireyler kazandıran BMI Business School ve Sorbonne Üniversitesi, çalışma kapsamında International Executive MBA programını Türkiye’de ilk kez düzenleyecek. Akademik standartlarda hazırlanan program, iş dünyasında orta ve üst düzey yöneticileri, vizyoner bakış açısına sahip liderlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

KÜRESEL İŞ AĞINA DAHİL OLACAĞIZ

BMI Business School İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya, dünyadaki Business School konseptinin Türkiye’deki öncü kurumu olduklarını söyledi.Profesyonellerin yoğun geçen iş yaşamlarının, kariyerlerine ara verip eğitim almak için yurt dışına çıkmasını zorlaştırdığını ifade eden Altunkaya, “Paris Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School iş birliğinde sunulan olanaklar sayesinde profesyoneller, bu resmi eğitimlere Türkiye’den daha kolay ulaşabilecek, kariyerlerinde ufkun ötesini görebilecek, farklı yetkinlikler geliştirecek ve motivasyonlarını artıracaklar” diye konuştu.

REKLAM

Mezunlara Sorbonne diploması verilecek

Programın toplam bedeli 19 bin 500 avro olacak. 14 eğitim modülünden oluşan programın 12 modülü İstanbul’da, 2’si ise Paris’te gerçekleştirilecek. Programı tamamlayan katılımcılar, global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA diplomasına hak kazanacak.

EKONOMİ Libya ile omuz omuza güçlü projeler yaparız