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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal girişimlere Bodur ödülü

Sosyal girişimlere Bodur ödülü

Kale Grubu’nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın kazananları açıklandı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ashoka Türkiye’nin ortaklığında “Hayata Değer” temasıyla gerçekleştirilen programın ödül töreni, dijital ortamda yapıldı.
Ashoka Türkiye’nin ortaklığında “Hayata Değer” temasıyla gerçekleştirilen programın ödül töreni, dijital ortamda yapıldı.

Kale Grubu’nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur’un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın kazananları açıklandı. Ödül töreni öncesi konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Proje bazlı değil, etki odaklı hareket ediyoruz. Ödül Programı da bu yaklaşımın çok değerli bir parçası” dedi.

  • Herkesin pandemi sürecini “uyanma” ve “harekete geçme” çağrısı olarak görmesi gerektiğine vurgu yapan Okyay, sürecin öze dönme, öne bakma zamanı olduğunu söyledi. Okyay, “Bize tüm bu gerçekleri hatırlatan ve ürettikleri yenilikçi fikirlerle geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sosyal girişimcileri destekleyerek, yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz” diye konuştu.

Zeynep Bodur Okyay

TOPLAMDA 282 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın Türkiye’de yürütülen en uzun soluklu 2 programdan biri olduğuna dikkati çeken Okyay, başvuruların yaklaşık yüzde 60’ının İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden, geri kalan kısmının ise Anadolu’dan geldiğini aktardı. Okyay, şu bilgileri paylaştı: “Ayrıca program, ‘İş birliği’ kategorisinde ödül veren tek program olma özelliğine sahip. Her yıl artan bir ilgiyle karşılayan programımıza bu yıl tam 282 sosyal girişim projesi geldi. Proje konularına baktığımızda, geçen yıllarda olduğu gibi eğitim ile kadınlar, mülteciler, çocuklar gibi dezavantajlı gruplar üzerinde yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bu yıl ki başvurular arasında pandeminin getirdiği sorunlara çözüm bulmaya yönelik olanların ciddi bir payı var. Nitekim seçici kurul, bu yıl ilk kez pandemi alanında özel bir ödül vermeyi kararlaştırdı.”

3 BOYUTLU DESTEK PROJESİ

  • Ashoka Türkiye’nin ortaklığında “Hayata Değer” temasıyla gerçekleştirilen programın ödül töreni, dijital ortamda yapıldı. Üç kategoride toplam 282 girişimin değerlendirilirken, sürecin sonunda, “Erken Aşama” kategorisinde Joon, “İleri Aşama” kategorisinde Tolkido’ya ödüller verildi. Bu yıl ilk kez verilen Pandemi Özel Ödülü’ne ise Türkiye’de pandeminin başladığı ilk dönemde ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini üç boyutlu yazıcılarla üreterek hastanelere ulaştıran “3 Boyutlu Destek” projesi değer bulundu.
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