Sosyal konuta başvuruda son hafta

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut başvurusunda son haftaya girildi. 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları, 31 Ekim’de sona erecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılayan sosyal konuta şimdiye kadar 7,5 milyon kişi başvurdu. Bir hafta daha devam edecek başvurularda sayının 8 milyonu aşması bekleniyor.

SMS İLE İPTAL BİLGİSİ VERİLİYOR

Başvuruda bulunanlardan 4,8 milyon kişinin gerekli şartları yerine getirdiği belirlendi.

Tapu ve gelir kayıtlarını gösteren sistem üzerinden denetleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), başvuruda bulunan vatandaşların şartları yerine getirip getirmediğini sistemden denetliyor. Şimdiye kadar yapılan denetimlerde şartları uymadığı için 2,7 milyon kişinin başvurusu geçersiz sayıldı. Şartları karşılamadığı için elenen ve kuraya dahil edilmeyecek başvuru sahiplerine SMS ile bilgi veriliyor.

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BUNDAN SONRAKİ AŞAMA KURA HAZIRLIĞI

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun 250 bini iki yılda tamamlanacak. Beş yılda ise tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek konutlar, Türkiye’nin yıllık 800 bin konut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayarak piyasayı rahatlatması bekleniyor. Bir milyon arsanın 250 bini ve 50 bin iş yerinin ise ilk 10 bininin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İki yılda tamamlanması hedeflenen sosyal konut ve iş yeri ile tahsis edilecek sosyal konut arsası kuraları bu yıl başlayacak ve önümüzdeki yılın ilk üç ayında tamamlanacak.

Arsa başvuruları 464 bini buldu

“İlk Evim İlk İş Yerim” hamlesinin önemli bir yanını ise arsa ve iş yeri oluşturuyor. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasına başvurular, 10 Ekim tarihinde başladı ve 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık iki haftada ev arsasına 464 bin kişi, iş yeri için ise 41 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.

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