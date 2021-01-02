Ekonomi Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45,5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yardımlar 45 milyar lirayı aştı.
Yardımlar 45 milyar lirayı aştı.

Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı ile her sektörden çalışanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye alındı.

  • 9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla verilen toplam destek miktarlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz."

Hibe, kredi ve eğitim destekleri koronavirüsün iç ticaretteki etkilerine 'panzehir' oldu
EKONOMİ
Hibe, kredi ve eğitim destekleri koronavirüsün iç ticaretteki etkilerine 'panzehir' oldu

Yaklaşık 6,4 milyon haneye 1000'er lira destek

Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibarıyla sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, Sosyal Destek Programının Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2 ayağında ise 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira ödeme yapan Bakanlık, devam eden Faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000'er lira destek verdi.

  • "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağışlar da dönemsel ihtiyaç sahibi 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000'er liralık ödemeler halinde aktarıldı.

KOBİ’lere dijital platform
EKONOMİ
KOBİ’lere dijital platform

3 milyonu aşkın çalışan için "Normalleşme Desteği"

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödeme yapıldı. Bakanlık, 1 Aralık 2020 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneğine yeniden başvuru almaya başlarken, yeni bir uygulama olarak başvurular artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, İşsizlik Ödeneği ile de 913 bin 818 kişiye 4 milyar 527 milyon 867 bin 466 lira ödeme yapıldı.

Toparlanma süreci ile birlikte normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise Normalleşme Desteği olarak 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.

Vakıflar’dan bir erteleme daha bekleniyor: İşletmelere nefes aldırdı
EKONOMİ
Vakıflar’dan bir erteleme daha bekleniyor: İşletmelere nefes aldırdı

KOBİ'lere 7.5 milyar lira kredi desteği
EKONOMİ
KOBİ'lere 7.5 milyar lira kredi desteği
Abone Ol Google News
Tekbirlerle karşılandı

Tekbirlerle karşılandı

Ayasofya'da Erdoğan'ı gören cemaatin heyecanı.
Yatacak yerimiz deverecek cevabımız da var

Yatacak yerimiz de
verecek cevabımız da var

S​ağlık Bakanı Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama.
Milli projedegurur günü

Milli projede
gurur günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor.
Türkiye'nin<br>merak ettiği ev

Türkiye'nin
merak ettiği ev

​Görüşme ve ziyarete kapalıdır: Jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Tedbirleri artırmak durumundayız

Tedbirleri artırmak durumundayız

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan mutasyonlu virüs açıklaması.
Geçmişleri neyse bugünleri de o

Geçmişleri neyse bugünleri de o

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye 'başörtü' tepkisi.

Her biri gökten<br>düşmüş gibi

Her biri gökten
düşmüş gibi

​Sivas'ta dikkat çeken görüntü: Uzunlukları insan boyunu aşıyor.
Eksi 25'te oyun

Eksi 25'te oyun

​Bu görüntüler her zaman olmaz: Kimi dans etti, kimi fotoğraf çekildi
Kanlı infaz

Kanlı infaz

Iraklı iş adamına suikast için geldi ama korumasını öldürdü.
Sıfırın altında<br>30 derece

Sıfırın altında
30 derece

​Hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu.
8 saat kuyrukta beklediler

8 saat kuyrukta beklediler

​Taksicilerin taksimetre güncelleme bekleyişi gece de sürdü.

Ankara'da<br>esrarengiz olay

Ankara'da
esrarengiz olay

​Bir binanın garajında üç gencin cesedi bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.