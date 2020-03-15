Sosyal medya söylentisi kınanın satışını arttırdı: Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar Sosyal medya söylentisi kınanın satışını arttırdı: Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar Sosyal medyada korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı. Aktar Orhun Özfidancı, "Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi.

Haber Merkezi 15 Mart 2020, 10:51 Son Güncelleme: 15 Mart 2020, 10:52 İHA