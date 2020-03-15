Ekonomi Sosyal medya söylentisi kınanın satışını arttırdı Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal medya söylentisi kınanın satışını arttırdı: Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar

Sosyal medya söylentisi kınanın satışını arttırdı: Ele yaktıktan sonra virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar

Sosyal medyada korona virüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı. Aktar Orhun Özfidancı, "Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı.
Koronavirüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı.

Türkiye’de korona virüsünün görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor.

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından koronavirüsüne karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan, korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.

Aktar Orhun Özfidancı

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Kolonya gibi kınanın satışı da arttı

Koronavirüsü karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların aktarları tercih ettiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Koronavirüsün herhangi bir tedavisi olmadığı için kişinin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması gerekiyor. Genel olarak bağışıklık sistemini arttıracak ürünler alınmakta. Zencefil, çörek otu, zerdeçal, ada çayı, ıhlamur satışı arttı. Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar. Sosyal medyada birkaç tana görsel paylaşılmış kınayla ilgili bize de gönderdiler. Biz tabi ihtimal vermiyoruz. Çünkü elin üzerine yakılan bir kına. El temizliğine bir etkisi yok. Bir etken madde değil. Kına satışları arttı. Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı."

Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler.

Vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.
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