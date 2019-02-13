Sosyal medyada çığ gibi yayılıyor: Çekiliş çılgınlığı

Bir zamanlar müşteri çekmek için mağaza ve AVM girişlerine asılan çekiliş ilanları şimdilerde milyonlarca kişinin gün içerisinde dolaştığı sosyal medya mecralarına da taşındı.

Şahsi hesaplarındaki takipçi sayısını arttırmak için her gün yüzlerce kişi kitap, CD, forma, telefon, çanta, konser bileti hatta kripto para gibi bir birinden ilginç onlarca ürün ve hizmeti kendilerini takip edenler arasında yapılacak çekilişle vermeyi taahhüt ediyor.

İş öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki evde kullanılmayan ya da az kullanılmış enteresan eşyalar da çekilişlere konu olabiliyor.

Kullanılmamış telefon da var, kokusu beğenilmeyen parfüm de

Bir kullanıcı yeni telefon aldığı için eski telefonunu çekilişle vereceğini belirtirken, bir başka kullanıcı ise oynamaktan sıkıldığı oyun konsolunu, bir başkası ise kokusunun kendisine göre olmadığını belirttiği parfümünü çekilişle vereceğine ilişkin paylaşımda bulunuyor. Çekilişler sadece ürünle de sınırlı olmuyor. Sucuk, pastırma gibi gıda ürünlerinin yanı sıra fal, diyet ve finansal danışmanlık gibi hizmetler de sosyal medyanın çekiliş konuları arasında yer alıyor.

Hesabındaki paranın küsuratını veriyor

Çekilişlerde alışılmışın dışında enteresan hediyeler de bulunuyor. Bir kullanıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı internet bankacılığı hesabının görseli ile hesabındaki 103 bin 953 TL’lik paranın küsuratını vereceğini yazarak çekiliş başlatıyor. Katılım için ise öğrenci, takip ve retweet şartı koyuyor. Bitiş için belirttiği tarihte ise katılımı az bularak süreyi 500 retweete kadar uzattığını belirtiyor.

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Aynı kullanıcı başka bir paylaşımında da başka bir çekiliş ile 3 kişinin kredi kartı borucunu ödeyeceğini iddia ederek ileri bir tarihte bunun için ayrı bir çekiliş yapacağını da sosyal medya hesabından duyurmuş.

Kredi kartı borcunu ödeyeceğini iddia eden kullanıcının paylaşımı.

İstek yazıyorlar

Sosyal medyadaki çekiliş çılgınlığı çok sayıdaki kullanıcının da özellikle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Farklı ihtiyaçlarını bu yolla elde etmek isteyen kişiler çekilişleri kollayıp neredeyse hepsine katılıyor. Bazı kullanıcılar ise mevcut hediyelerin yanı sıra verilmesini istedikleri ürün ve hizmetleri yazarak istekte dahi bulunuyor.

Amaç takipçi arttırmak

Çekilişler sosyal medyadaki takipçi sayılarını arttırmak için yapılırken katılacaklardan profil hesabını takip ederek, retweet etmelerinin yanı sıra yorum kısmına da en az 3 arkadaşını etiketlemeleri isteniyor. Bu şekilde hedef hesaplardaki takipçi sayıları arttırılırken sayfanın etkileşimi de yükseltilmiş olunuyor.

Suistimal ediliyor

Ancak sosyal medyada çığ gibi yayılan bu furya üzerinden ciddi suistimaller de yaşanıyor. Rastgele başlatılan ve bitirilen çekilişlerde çoğu ürünün kazananlara teslim edilmediği ifade edilirken, gözler önünde yapılmamasından kaynaklı kazanan isimlerin güvenilirliği de tartışma konusu oluyor.

Çekiliş ilanlarından bir kaçı.

Yönetmelikteki boşluktan faydalanıyorlar

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Milli Piyango İdaresi'nden bir yetkili ise; çekilişlerde üst mercinin kendileri olduğunu ve bu uygulamanın belli bir prosedüre ve teminata dayandırılarak izin yoluyla gerçekleştiğinin altını çiziyor. Aksi yönde bir durumda ise çekilişleri durdurabilme yetkileri olduğunu kaydeden yetkili, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişlere ilişkin ise bir detaya dikkat çekiyor.

Şikayet olursa inceleme başlatılıyor

Yönetmelikte bazı durumlar için istisnaların olduğunu dile getiren MİP yetkilisi, bahse konu çekilişlerin ise bu istisnadan yararlanarak yapıldığını ifade ediyor. Yetkili isim bu tarz çekilişlerle ilgili kendilerine gelen şikayetleri ise değerlendirerek inceleme başlatabildiklerini de vurguluyor.

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'İtimat etmeyin'

Tüketici Birlikleri ise sosyal medyada kurumsal firmalara ait olmayanlar dışında hiçbir çekilişe itimat edilmemesi konusunda uyarıyor. Bazı çekilişlerde linklere tıklanıldığında açılan sayfalarda özel bilgilerin de talep edildiğine dikkati çeken Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, işin bu tarafının perde arkasında ise farklı bir dolandırıcılık olayının yattığını belirtiyor.

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