Ekonomi Sosyal medyada çığ gibi yayılıyor Telefon veren de var borç ödeyen de
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal medyada çığ gibi yayılıyor: Çekiliş çılgınlığı

Sosyal medyada çığ gibi yayılıyor: Telefon veren de var borç ödeyen de

Sosyal medyada son zamanlarda yaşanan çekiliş çılgınlığı hat safhaya ulaştı. Önüne gelen yasal boşluktan yararlanarak her aklına geleni sosyal medya hesapları üzerinden belli bir taleple vermeyi taahhüt ediyor. Ancak bahse konu çekilişin yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa bile gerçekten kazanan kişiye ödül verilip verilmediği ise bilinmiyor. Hal böyle olunca iş hesaptaki paranın küsuratına kadar gidiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Sosyal medyada çekiliş çılgınlığı.
Sosyal medyada çekiliş çılgınlığı.

Bir zamanlar müşteri çekmek için mağaza ve AVM girişlerine asılan çekiliş ilanları şimdilerde milyonlarca kişinin gün içerisinde dolaştığı sosyal medya mecralarına da taşındı.

Şahsi hesaplarındaki takipçi sayısını arttırmak için her gün yüzlerce kişi kitap, CD, forma, telefon, çanta, konser bileti hatta kripto para gibi bir birinden ilginç onlarca ürün ve hizmeti kendilerini takip edenler arasında yapılacak çekilişle vermeyi taahhüt ediyor.

İş öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki evde kullanılmayan ya da az kullanılmış enteresan eşyalar da çekilişlere konu olabiliyor.

Kullanılmamış telefon da var, kokusu beğenilmeyen parfüm de

Bir kullanıcı yeni telefon aldığı için eski telefonunu çekilişle vereceğini belirtirken, bir başka kullanıcı ise oynamaktan sıkıldığı oyun konsolunu, bir başkası ise kokusunun kendisine göre olmadığını belirttiği parfümünü çekilişle vereceğine ilişkin paylaşımda bulunuyor. Çekilişler sadece ürünle de sınırlı olmuyor. Sucuk, pastırma gibi gıda ürünlerinin yanı sıra fal, diyet ve finansal danışmanlık gibi hizmetler de sosyal medyanın çekiliş konuları arasında yer alıyor.

Hesabındaki paranın küsuratını veriyor

Çekilişlerde alışılmışın dışında enteresan hediyeler de bulunuyor. Bir kullanıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı internet bankacılığı hesabının görseli ile hesabındaki 103 bin 953 TL’lik paranın küsuratını vereceğini yazarak çekiliş başlatıyor. Katılım için ise öğrenci, takip ve retweet şartı koyuyor. Bitiş için belirttiği tarihte ise katılımı az bularak süreyi 500 retweete kadar uzattığını belirtiyor.

REKLAM

  • Aynı kullanıcı başka bir paylaşımında da başka bir çekiliş ile 3 kişinin kredi kartı borucunu ödeyeceğini iddia ederek ileri bir tarihte bunun için ayrı bir çekiliş yapacağını da sosyal medya hesabından duyurmuş.
  • Kredi kartı borcunu ödeyeceğini iddia eden kullanıcının paylaşımı.

İstek yazıyorlar

Sosyal medyadaki çekiliş çılgınlığı çok sayıdaki kullanıcının da özellikle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Farklı ihtiyaçlarını bu yolla elde etmek isteyen kişiler çekilişleri kollayıp neredeyse hepsine katılıyor. Bazı kullanıcılar ise mevcut hediyelerin yanı sıra verilmesini istedikleri ürün ve hizmetleri yazarak istekte dahi bulunuyor.

Amaç takipçi arttırmak

Çekilişler sosyal medyadaki takipçi sayılarını arttırmak için yapılırken katılacaklardan profil hesabını takip ederek, retweet etmelerinin yanı sıra yorum kısmına da en az 3 arkadaşını etiketlemeleri isteniyor. Bu şekilde hedef hesaplardaki takipçi sayıları arttırılırken sayfanın etkileşimi de yükseltilmiş olunuyor.

Suistimal ediliyor

Ancak sosyal medyada çığ gibi yayılan bu furya üzerinden ciddi suistimaller de yaşanıyor. Rastgele başlatılan ve bitirilen çekilişlerde çoğu ürünün kazananlara teslim edilmediği ifade edilirken, gözler önünde yapılmamasından kaynaklı kazanan isimlerin güvenilirliği de tartışma konusu oluyor.

Çekiliş ilanlarından bir kaçı.

Yönetmelikteki boşluktan faydalanıyorlar

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Milli Piyango İdaresi'nden bir yetkili ise; çekilişlerde üst mercinin kendileri olduğunu ve bu uygulamanın belli bir prosedüre ve teminata dayandırılarak izin yoluyla gerçekleştiğinin altını çiziyor. Aksi yönde bir durumda ise çekilişleri durdurabilme yetkileri olduğunu kaydeden yetkili, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişlere ilişkin ise bir detaya dikkat çekiyor.

Şikayet olursa inceleme başlatılıyor

Yönetmelikte bazı durumlar için istisnaların olduğunu dile getiren MİP yetkilisi, bahse konu çekilişlerin ise bu istisnadan yararlanarak yapıldığını ifade ediyor. Yetkili isim bu tarz çekilişlerle ilgili kendilerine gelen şikayetleri ise değerlendirerek inceleme başlatabildiklerini de vurguluyor.

REKLAM

'İtimat etmeyin'

Tüketici Birlikleri ise sosyal medyada kurumsal firmalara ait olmayanlar dışında hiçbir çekilişe itimat edilmemesi konusunda uyarıyor. Bazı çekilişlerde linklere tıklanıldığında açılan sayfalarda özel bilgilerin de talep edildiğine dikkati çeken Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, işin bu tarafının perde arkasında ise farklı bir dolandırıcılık olayının yattığını belirtiyor.

Dolarda rüzgar tersine döndü: 5,25'in altına geriledi
EKONOMİ
Dolarda rüzgar tersine döndü: 5,25'in altına geriledi

Ford Otosan 2018 karını açıkladı
EKONOMİ
Ford Otosan 2018 karını açıkladı

Ziraat Bankası 8 milyar lira kar açıkladı
EKONOMİ
Ziraat Bankası 8 milyar lira kar açıkladı
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.