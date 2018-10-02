Ekonomi Sosyal Trenyola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal Tren yola çıktı

Toplumun her kesimine dokunarak fırsatları değerlendirecek Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni yola çıktı. Tren Türkiye’nin farklı şehirlerindeki dezavantajlı vatandaşlara ulaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni yola çıktı
Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sosyal kooperatiflerin, imkanı, fırsatı az olan grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi hedeflediğini belirterek, "İki hafta boyunca şehirlerimize uğrayacak bu tren, dezavantajlı insanlarımızla o şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini bir araya getirerek umut tohumlarını toprakla buluşturacaktır" dedi. Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin Uğurlanması Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleşti. Zehra Zümrüt Selçuk ailelere tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik sosyal risk unsurlarını tespit ettiklerini belirterek, "Böylece sahadan elde edilen verilerle sosyal risk haritaları oluşturuyoruz" diye konuştu.

ÖNCELİK İSTİHDAM

Bu amaçla sosyal yardımlar alanında önemli yapısal değişikliklere öncülük ettiklerini belirten Selçuk, dezavantajlı vatandaşların istihdamı, eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal hizmetlerdeki sorunların çözümünde sosyal kooperatiflerin büyük rol oynayacağını dile getirdi. Selçuk, kar amacı gütmeyen, toplumun ekonomi ve eğitim standartlarını geliştirmeyi hedefleyen bu hizmetin sonuna kadar destekçisi olacaklarını vurguladı.

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