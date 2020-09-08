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Ekonomi Bakan Selçuk Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerini bugün yapıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Selçuk: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerini bugün yapıyoruz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahiplerine yapılan 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti' ödemelerinin bugün vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

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ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

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  • Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

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