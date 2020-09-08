Bakan Selçuk: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerini bugün yapıyoruz

Hayat

Türk sinemasının 'Çirkin Kral'ı Yılmaz Güney

Türk sinemasının dünyaya açılmasında önemli bir yeri olan sanatçı Yılmaz Güney, vefatının 36. yılında anılıyor. İlk kez sinemaya Atıf Yılmaz'ın yönettiği, kendisinin de senaryosunu yazdığı 1959 yapımı "Bu Vatanın Çocukları" ve "Alageyik" filmleriyle adım atan Yılmaz,eserleriyle yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ödül aldı.114 filmde oyuncu, 26 filmde yönetmen, 15 filmde yapımcı olan Güney, 64 filmde ise senarist olarak yer aldı.