Her aile için bin 611 TL: Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına zam geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan düzenleme doğrultusunda bu ay her bir çocuk için ortalama 1259 TL’den 1611 TL’ye çıkarıldığını bildirdi.

Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı.

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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ÖDEMELER 15 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK!

“SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz.

SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız.”

Ödemelerin 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

FOTOĞRAF 15 Yüz binlerce çalışan anneye destek ödemeleri yapılıyor. Haberi olmayan vatandaşlar da merak ediyor. İşte ödeme yapılan desteklerle ilgili son dakika detaylar... Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl geçerli olacak ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren prim ve ödenekleri belirledi. Yeni tarifeyle doğum, hastalık, iş, kazası, meslek hastalığı durumunda alınan rapor parası, emzirme ve cenaze ödeneği arttı. SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor.<br> DOĞUM PARASI NE KADAR?<br><br>Bu haktan yararlanabilmek için en az 90 gün sigorta primi ödenmesi koşulu bulunuyor. Bu tutar çalışan annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanarak ödeniyor. Günlük brüt ücret ve bunun üçte iki anneye ödeniyor. Brüt maaşı 5004 lira asgari ücretle çalışan yaklaşık 12 bin 450 lira, 6000 lira alan 14 bin 930 lira, 7500 lira alan 18 bin 668 lira (112 günlük rapor üzerinden) doğum yardımı alacak. Doğum parası alınabilmek için yeni annenin doğum parası alabilmesi için işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi, rapor süresince 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şartı bulunuyor. YARIM GÜN DESTEĞİ SÜRÜYOR<br><br>Anneler, çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. Yasal doğum izninin ardından ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışılıyor ve tam maaş alıyor. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabiliyor. SÜT PARASI 316 LİRA OLDU<br><br>Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Sigortalı çalışanların son bir yılda 120 gün prim ödemiş olması koşulu bulunuyor. Emzirme ödeneği diğer adıyla süt parası kendi çalışmalarından dolayı SGK'dan gelir, maaş alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. Geçen yıl 232 lira olan bu ödenek bu yıl için 316 liraya çıktı. ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ DESTEĞİ<br><br>Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı. YENİ DOĞAN ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?<br><br>Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı için internetten olduğu gibi kaymakamlıklara da başvurulabiliyor. RAPOR PARASI DA ARTTI<br><br>İş kazası, meslek hastalığı, doğum, hastalık nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları sürede verilen geçici iş göremezlik ödeneği de arttı. Buna göre, prime esas kazancı 3577 lira ile 5004 lira arasında olan herkes ayakta tedavilerde 111 lira, yatarak tedavilerde 83 lira geçici iş göremezlik ödeneği alacak. Geçen yıl asgari ücretle çalışıp istirahat edenlerin rapor parası günlük 111 lira olacak. SSK'lı çalışanlara yapılan tüm ödemelerden sigorta primi kesiliyor. Aile, çocuk, yemek yardımlarında her yıl belirlenen tutar ise istisna tutuluyor. Bu yıl prim kesintisinden istisna edilecek tutar çocuk yardımında 100 lira, aile yardımında 500 lira olacak. Cenaze ödeneği de 918 liradan 1250 liraya çıktı. Sigortalı işte çalışmayanlara aylık genel sağlık sigortası primi 150 liraya çıkarken, doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim tutarı 54 lira, en yüksek prim 400 lira oldu. MEMURA AİLE YARDIMI GÜNCELLENDİ<br><br>Memura aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellendi. Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor. Yeni yıl ile birlikte zam geldi: Anneye destek 22 bin lirayı geçiyor Kadın istihdamının artışı, kadın çalışanların anne olduktan sonra iş yaşantısında karşılaştığı zorlukları da beraberinde getirdi. Doğum izni, süt izni gibi annenin çocuğuna vakit ayırması gereken durumlar özel sektörde ücretsiz izne tabi olunca, devlet hem işverenin hem de çalışanın mağduriyetini gidermek adına türlü ödenekler sunmaya başladı.Hükümet, bu yıl da doğum yapan çalışan kadınlara süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek. 22 yılından çalışan annelerin alacağı destek tutarı 22 bin lirayı geçecek. Çalışan anneler ne gibi destekler alıyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar... BiP'te paylaş

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