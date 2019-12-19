Ekonomi Sözleşmeli çalışana kadro görüşülecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözleşmeli çalışana kadro görüşülecek

Hükümet, memur konfederasyonları ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katımıyla bugün toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulun'da kritik konular görüşülecek. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri gibi konular gündeme gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hükümet, memur konfederasyonları ve hizmet kollarında yetkili sendikalar arasındaki en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK), bu yıl ilk kez toplanacak.

3600 EK GÖSTERGE KONUŞULACAK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, KPDK'nin yılda iki kere toplanması gerektiğini belirterek, Kurulun işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi. KPDK'de, kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Tonbul, kamuda istisna durumlar için ortaya çıkan sözleşmeli personel istihdamının, zamanla genel bir istihdam biçimine dönüştüğüne dikkati çekti. Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorununun bulunduğunu belirten Tonbul, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK'ye taşıyacağız. Taşımakla da kalmayacağız, işin takipçisi olacağız" diye konuştu. Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını bildiren Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

VERGİ DİLİMİ YENİDEN DÜZENLENSİN

  • Tonbul, ortalama devlet memuru maaşı 4 bin 500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8'inci aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğine dikkati çekerek, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini dile getirdi. Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK'ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, "Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı" dedi.

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