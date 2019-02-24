Ekonomi Sözleşmeli uygulaması daha pahalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözleşmeli uygulaması daha pahalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personel rejiminin mevzuatıyla sorun olduğu gibi kamuya daha pahalıya mal olan bir uygulama olduğunu söyledi. Yalçın, sözleşmelilik uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerin azaltılmasını, ardından da uygulamanın bütünüyle ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Yalçın
Ali Yalçın

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından organize edilen “Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şura”sı Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları katıldığı şurada sözleşmelilerin haklı talepleri bir kez daha gündeme getirildi ve beklentilerin karşılanması yönünde Kamu İşveren Heyeti’ne çağrıda bulunuldu.

AYNI İŞİ YAPANLARA FARKLI MAAŞ OLMAZ

  • Hukuk devleti kavramının öneminden bahseden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hukuk devleti; aynı işi yapanlara aynı meslek adıyla, aynı unvanla kamu hizmeti sunanlara, farklı maaş ödemez, farklı haklar vermez, farklı sorumluluklar yüklemez. Aynı işi farklı sıfatlarla, farklı istihdam şekliyle farklı maaş ve ücret ödeyerek yaptırmak aklen, hukuken, ahlaken anlatılabilir ve kabul edilebilir değildir” dedi.

SÖZLEŞMELERDE ÇOK ŞEY VAR

Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen çalışanların göreve başlama noktasında imzaladıkları sözleşmenin birçok görünmeyen hüküm içerdiğine dikkat çeken Yalçın, “O sözleşmeyi imzalayanlar, sadece kamu görevlisi sıfatı kazanmıyor. O sözleşmeyi imzalayanlar; çocuklarını özlememe yeterliliği, hukuken evli olsa da fiilen bekar ya da boşanmış gibi davranma yeteneği de kazanıyor. Sözleşmeli personel olduğunuzda; aynı zamanda kariyer yapma azmi gibi bir derdiniz, üst görevlere atanma gibi bir hedefiniz olmasına gerek kalmıyor. Ek gösterge gibi bir talebin sahibi, derece ve kademe yükselmesi gibi bir işlemin öznesi olamaz sözleşmeli personel kardeşlerimiz” diye konuştu.

Kamu personel sisteminde ‘sözleşmeli personel’ istihdamı 657 sayılı Kanun’un ilk halinde sadece “Türkiye’de yapılamayan özel ihtisas öğretimleriyle ilgili alanlarla” sınırlı olduğunu anlatan Yalçın, bugün ise, öğretmenlikten hemşireliğe, memurluktan mühendisliğe birçok alanda sözleşmeli personelin istihdam edildiğini belirtti. Yalçın şöyle devam etti: “1965 yılından bugüne gitgide temel istihdam modeli haline getirilme noktasına gelen sözleşmeli personel istihdamının, hem parasal maliyeti hem de sosyal maliyeti çok yüksek.”

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ZARARI OLMAZ KARI OLUR

2011 ve 2013 yıllarında sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini ve kimsenin zarar görmediğini hatırlatan Yalçın; katılımcılara ‘Kamu hizmetlerinde aksama, yavaşlama, kalitesinde azalma mı oldu?’ sorusunu sordu. Yakın bir tarihte taşeron işçilerinin, sürekli kamu işçisi pozisyonuna geçirildiğini de hatırlatan Yalçın böylelikle parasal maliyetin azaldığını, sosyal maliyetin ortadan kalktığını söyledi.

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