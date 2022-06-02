Sözleşmelilere müjde sonbaharda

3600 ek göstergenin tamamlanmasından sonra sıra sözleşmelilere geldi. Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin sözleşmeli personellin kadroya geçmesi ile ilgili çalışmalar hali hazırda devam ediyor. Çalışmaların sonbahara kadar tamamlanıp Meclis’e gönderilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce, “Kamuda çok farklı statülerde sözleşmeli personeller var. Bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip olarak getireceğiz. Ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız. Çok sayıda sözleşmeli sayısı var. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip kalacak şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından sıra kamudaki sözleşmeli personele geldi.

YIL BİTMEDEN YASALAŞACAK

Sözleşmeli çalışanlar ile ilgili düzenlemelere geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. Çalışmaların sonbahar ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların ardından düzenlemenin sonbaharda yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 3600 ek gösterge ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 3600 ek gösterge çalışmasını sundu. Toplantı öncesi konuşan Bilgin, “3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak” dedi.

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