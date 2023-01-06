SPK'dan 15 internet sitesi için kapatma kararı Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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