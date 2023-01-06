Ekonomi SPKdan 15 internet sitesi için kapatma kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan 15 internet sitesi için kapatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SPKdan 15 internet sitesi için kapatma kararı
Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://www.idolyatirim3.com

https://kriptorex22.com

https://olivemarkets156.com

https://balfxglobal.com

https://rukafxlisans1.com

https://rukafx1.net

https://rukafxsikayet.com

https://forexrehberi.net

https://tutan.forexasistani.co...

https://www.hfm-8.com

https://thales.forexanalizleri...

https://tr.forexsirketlerilist...

https://anatoliafx.com

https://www.bnymarket.com

https://incele.forexsirketleri...

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