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Ekonomi

SPK'dan 22 site için kapatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı Forex işlemleri gerçekleştiren 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.

10:06 . 9/06/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu, 22 internet sitesi hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verdi.


SPK'nın kararında şu açıklama yer aldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak Internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."


https://atig.online

https://www.xmglobalfx.net

https://olivemarkets180.com

https://hmdtr293.com

https://apollon.forexanalizlerim1.net

http://www.eniyiforexfirmalari.com

https://indyatirim3.com

https://web1.indyatirimtrader.com

https://acc2.indyatirim.io

https://www.hunfx12.com

https://sca.hunfx12.com

https://wt.hunfx12.com

https://m5.maldofx2.com

https://client9.maldofx.co

https://idolyatirim14.com

https://wt.idolyatirim14.com

https://sca.idolyatirim14.com

https://highrise6.market

https://client.highrise6.market

https://mblmarkets6.com

https://acc6.mblmarkets.io

https://my.xmglobalfx.net

#Sermaye Piyasası Kurulu
#Forex işlemleri
#Site kapatma
1 saat önce
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