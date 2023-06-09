SPK'dan 22 site için kapatma kararı

SPK'nın kararında şu açıklama yer aldı:

SPK'nın kararında şu açıklama yer aldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak Internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."