SPK göz açtırmıyor: 27 internet sitesi için daha kapatma kararı

5,5 tonluk dev insansız hava aracı: Havada tüm dengeler değişecek

Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar ve sınır dışı operasyonlar göz doldururken, karada, havada ve denizde gövde gösterisi yapan yerli araç ve silahlar ise parmak ısırtıyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Akıncı Taaruz İnsansız Hava Aracı. Yani kısa adıyla Akıncı TİHA.. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip TİHA'yı gelin birlikte inceleyelim.

