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Ekonomi SPK göz açtırmıyor 27 internet sitesi için daha kapatma kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan 27 internet sitesi için kapatma kararı

SPK göz açtırmıyor: 27 internet sitesi için daha kapatma kararı

Sermaye Piyasası Kurlu Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen sitelere göz açtırmıyor. SPK tarafından alınan son karar doğrultusunda 27 internet sitesinin kapatılması için suç duyurusunda bulunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurlu (SPK) yeni yaptırım, tedbir ve suç duyurularının yer aldığı bültenini yayımladı.

Alınan son kararlar doğrultusunda internet ortamında yatırımcılara işlem yapma imkanı sunan 27 internet sitesi için erişim engeli talep edildi.

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SPK'dan yapılan açıklamada söz konusu sitelerin erişime kapatılmasına ilişkin gerekçe olarak ise şu ifadelere yer verildi;

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi.

SPK tarafından kapatma talebinde bulunan siteler şöyle;

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