SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SPK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu ve kurul üyelerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışlayarak destek olduğu ifade edildi.
Kurul Başkanımız Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Kurul Üyelerimiz “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaşlarını bağışlayarak destek olmuştur. #bizbizeyeterizturkiyem pic.twitter.com/ckAvdxrYge
Kurul Başkanımız Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Kurul Üyelerimiz “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına birer maaşlarını bağışlayarak destek olmuştur. #bizbizeyeterizturkiyem pic.twitter.com/ckAvdxrYge— SPK (@spkgovtr) April 1, 2020