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Ekonomi

Sri Lanka Çin'in desteği ile IMF'den 2,9 milyar dolar kredi alacak

Çin'in adanın borçlarının yeniden yapılandırılmasını destekleyeceğine dair güvence vermesinin ardından Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 2,9 milyar dolarlık krediyi almaya yaklaştı.

16:09 . 7/03/2023 Salı
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Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Sri Lanka'nın küresel finans kurumundan nihai onayı bu ayın sonunda alacağını söyledi.


Sri Lanka, IMF tarafından sunulan 2,9 milyar dolarlık krediyi güvence altına almak için tüm ikili alacaklılarından güvence almayı bekliyor.


Tamil Guardian'ın haberine göre Wickremesinghe, parlamentoya Çin Exim Bankası'nın dün "yeni bir mektup" göndermesi neticesinde kendisinin ve merkez bankası başkanının IMF'ye bir niyet mektubu gönderdiğini söyledi.


Wickremesinghe, "Bu adımın ve Hindistan ile Paris Kulübü'nün finansman güvencelerinin bir sonucu olarak, programın Mart ayının üçüncü veya dördüncü haftasında onaylanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


#Çin
#Sri Lanka
#IMF
29 dakika önce
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Sri Lanka Çin'in desteği ile IMF'den 2,9 milyar dolar kredi alacak
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