SSB Başkanı Demir: Sonuçlar heyecanla bekleniyor

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çevrim içi olarak Brezilya Savunma ve Havacılık Sanal Ticaret Heyeti açılış programına katıldı. Demir yaptığı konuşmada, Türkiye ve Brezilya arasındaki ticaret hacminin olması gereken yerin çok uzağında olduğunu belirterek, “İki ülkenin ekonomik ve nüfus büyüklüklerini düşündüğümüzde, toprak büyüklüklerini düşündüğümüzde mesafelere bakılmaksızın çok daha büyük bir ticaret potansiyeli mümkün” ifadelerini kullandı.

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"İki ülke birbirini tamamlayıcı bazı gelişmelere ve kabiliyetlere sahip"

Bu potansiyellerin içinde en dikkat çekenlerin savunma ve havacılık olduğuna vurgu yapan Demir, “Çünkü iki ülkede bu başlık altında önemli bazı adımlar attılar ve atıyorlar. Daha da önemlisi iki ülke birbirini tamamlayıcı bazı gelişmelere ve kabiliyetlere sahip. Bu açıdan her anlamda mükemmel bir uyum ve birbirini tamamlayacak kabiliyetler zinciri olması, bu alandaki işbirliği potansiyelimizi daha da artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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"Bu yoğun temasın mutlaka netice doğurmasını bekliyoruz”

Savunma sanayiini geliştirmenin bir anlamda stratejik olarak belirli konularda ortaklığa doğru gitmek anlamı taşıdığını bildiren Demir, “

Bu yoğun temasın mutlaka netice doğurmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Havacılık alanında Brezilya’nın başarılarını çok net bildiklerinin altını çizen Demir, özellikle sivil havacılık alanında bir firmanın eriştiği k abiliyetler zincirinin gerçekten gurur verici bir seviyede olduğuna vurgu yaparak, bu anlamda iki ülkenin çok yakın işbirliği yapma potansiyelinin olduğunu belirtti.

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Çevrim içi olarak düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Naki Polat katıldı.