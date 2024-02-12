SSB'den gençlere yatırım

Proje kapsamında tüm üniversitelerin 1. ve 2. sınıflarında eğitim gören öğrenciler “Savunma Sanayii 101” programına ayrıca araştırma üniversitelerinin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler de “Savunma Sanayii 401” programıma başvuru yapabilecekler.

Tamamen ücretsiz olacak bu eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, programa dair hem sertifika alacak hem de başarıyla tamamladıkları bu eğitimlerini üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabilecekler. Ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrenciler savunma sanayiinde istihdam sürecinde avantaj elde edecekler.

Başvurular dün başladı

Resmi başvurular başladı. Başvurular, savunma101.ssa.gov.tr ve savunma401.ssa.gov.tr internet siteleri üzerinden yapılacak.

Projeler kapsamında, gençlerin eğitimler sayesinde savunma sanayiisine dair ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması, sektör profesyonelleri ile etkileşimlerinin sağlanması ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında sunulacak olan bu eğitim programlarının, gençlerin gelecek planlamalarında etkisi olması hedefleniyor.







