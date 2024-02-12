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Ekonomi

SSB'den gençlere yatırım

Savunma Sanayi Başkanlığı, sektöre nitelikli gençler kazandıracak. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu işbirliği ile savunma sanayii alanında genç neferler yetiştirmek üzere savunma sanayii akademi bünyesinde hazırlanan savunma sanayii 101 ve savunma sanayii 401 projeleri hayata geçiyor.

16:33 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Savunma Sanayi Başkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı

Proje kapsamında tüm üniversitelerin 1. ve 2. sınıflarında eğitim gören öğrenciler “Savunma Sanayii 101” programına ayrıca araştırma üniversitelerinin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler de “Savunma Sanayii 401” programıma başvuru yapabilecekler.

Tamamen ücretsiz olacak bu eğitim programlarını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, programa dair hem sertifika alacak hem de başarıyla tamamladıkları bu eğitimlerini üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabilecekler. Ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrenciler savunma sanayiinde istihdam sürecinde avantaj elde edecekler.

Başvurular dün başladı

Resmi başvurular başladı. Başvurular, savunma101.ssa.gov.tr ve savunma401.ssa.gov.tr internet siteleri üzerinden yapılacak.

Projeler kapsamında, gençlerin eğitimler sayesinde savunma sanayiisine dair ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması, sektör profesyonelleri ile etkileşimlerinin sağlanması ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında sunulacak olan bu eğitim programlarının, gençlerin gelecek planlamalarında etkisi olması hedefleniyor.



#Savunma Sanayi Başkanlığı
#Yüksek Öğretim Kurulu
#Savunma Sanayii 101
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