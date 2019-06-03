Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi STAR Rafineri Iraktan petrol alacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

STAR Rafineri Irak’tan petrol alacak

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, gelecek aydan itibaren Irak petrolü de almaya başlacaklarını söyledi. Gahramanov, petro kimyada ikinci yatırım için BP ile bir projelerinin olduğunu belirterek, “Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak ve 1,2 milyon tonluk üretim planlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
STAR Rafineri
STAR Rafineri

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, STAR Rafineri’de şimdiye kadar 1,5 milyon ton ham petrol işlendiğini belirterek, “Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren,

Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız” dedi. Gahramanov, Bakü’de düzenlenen 26’ncı Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

2 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı

Türkiye’de akaryakıt dağıtım şirketi arayışı içerisinde oldukları hatırlatılan Gahramanov, yatırım planlarında ilk sırada petrokimya, ikinci sırada doğal gaz ve doğal gaz dağıtımı, üçüncü sırada ise akaryakıt dağıtımının olduğunu aktardı.

Gahramanov, akaryakıt dağıtımı sektöründe iyi bir fırsat çıktığında konuyu değerlendireceklerini belirterek, “Petrokimyada ikinci yatırımı yapmak için BP ile bir projemiz var, çalışıyoruz. Hızlı da ilerliyoruz. Nihai yatırım kararını gelecek yılın ilk çeyreğinde almayı planlıyoruz. Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak ve 1,2 milyon tonluk üretim planlıyoruz. Saflaştırılmış teraftalik asit (PTA) ve P-Ksilen (PX) üreteceğiz. Bunlar tamamen ithal edilen ürünler. Bu ürünlerin ithalatını azaltacağız. 2017’de Türkiye’nin petrokimya sektöründen kaynaklı cari açığı 11,5 milyar dolardı. Yeni petrokimya tesisi, Türkiye’nin petrokimya ithalatından kaynaklı 11,5 milyar dolarlık cari açığını yarı yarıya azaltacak” diye konuştu.

JET YAKITI TÜRKİYE PAZARINDA

Gahramanov, mazot (dizel) ve jet yakıtı üretimlerini Türkiye pazarına satmaya başladıklarını ve gelecek ay da petrokok satışının gerçekleşeceğini belirtti. SOCAR Türkiye olarak İstanbul Havalimanı’na yıllık 700 bin tonluk jet yakıt tedariki yapacaklarını kaydeden Gahramanov, rafineriye şu ana kadar petrolün hangi ülkelerden ve ne kadar alındığı yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

REKLAM

HEDEF 8 MİLYON TON

“Biz ilk olarak, Azeri petrolünü aldık ama sonrasında rafineride Rus petrolünü işledik. Bunu da rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmak için yaptık ki eğer bir sorun çıkarsa petrolden mi tesisten mi diye düşünmeyelim. Petrolleri karıştırsak ve sorunlar yaşasaydık, tam olarak sorunun nereden kaynaklandığını anlamayabilirdik. Rafineride, şu ana kadar 1,5 milyon ton ham petrol işledik. Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız.”

  • Gündemde ihracat var
  • Gahramanov, STAR Rafineri’nin Türkiye pazarındaki ihtiyacı karşılayacağını ama bazı petro kimya ürünlerinde ihracat yapacağını belirtti. Şu anda STAR Rafineri’nin 250 bin tonluk petro kimya ürününün Petkim’de kullanıldığını kaydeden Gahramanov, rafinerinin petro kimya ürünlerinde 750-790 bin ton bandında üretime kadar çıkabileceğini ve bu miktarın 500 bin tonunu da ihraç edeceğini anlattı. Gahramanov, “İran’da akaryakıt sektöründe sorunlar olduğu biliniyor. STAR Rafineri’den bu ülkeye ihracat olabilir mi?” sorusu üzerine, “Biz, ABD yaptırımlarına karşı bir girişimde bulunmak istemiyoruz. Çin de artık İran ile ilişkileri bozdu. Bu biraz küresel de bir problem. Bizim İran ile ne Azerbaycan ne de Türkiye olarak hiçbir problemimiz yok ama ekonomi bakımından şu anda İran ile böyle bir ilişki imkansız gibi” dedi.

Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi
GÜNDEM
Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi

Yıl sonuna kadar 27 yeni İş Kulübü
EKONOMİ
Yıl sonuna kadar 27 yeni İş Kulübü
Burası İslambol Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
PKK en iyi ortağımız

PKK en iyi ortağımız

ABD, PKK'lı teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor.
Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

'Dünyayı yöneten gizli hükümet' toplantısı bitti.

Tahliye edildi <br>3 gün sonra kaçtı

Tahliye edildi
3 gün sonra kaçtı

FETÖ'cü Yılmazer'in Almanya'dan iadesi istenecek.

Sonuna kadar savaşırız

Sonuna kadar savaşırız

Çin Savunma Bakanı Fenghe'den, ABD'ye gözdağı.
Azez'de terör saldırısı

Azez'de terör saldırısı

Teröristler iftar sonrası sivilleri hedef aldı.
Fransa'yı bekliyoruz

Fransa'yı bekliyoruz

Hazırlık sınavını geçtik sıradaki rakibimiz Fransa.
Yusufeli ve Keskin'de<br>AK Parti kazandı

Yusufeli ve Keskin'de
AK Parti kazandı

​3 ilçe ve bir beldede oy sayma işlemi sona erdi.
Sakarya'da deprem

Sakarya'da deprem

Hendek'te meydana gelen deprem ​İstanbul'da hissedildi.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Bir gün içerisinde tam bin 161 tır çıkış gerçekleştirdi
Şehitlere veda

Şehitlere veda

Şehidin babası: İntikamını torunlarım alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.