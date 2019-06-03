STAR Rafineri Irak’tan petrol alacak

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, STAR Rafineri’de şimdiye kadar 1,5 milyon ton ham petrol işlendiğini belirterek, “Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren,

Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız” dedi. Gahramanov, Bakü’de düzenlenen 26’ncı Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

2 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımı

Türkiye’de akaryakıt dağıtım şirketi arayışı içerisinde oldukları hatırlatılan Gahramanov, yatırım planlarında ilk sırada petrokimya, ikinci sırada doğal gaz ve doğal gaz dağıtımı, üçüncü sırada ise akaryakıt dağıtımının olduğunu aktardı.

Gahramanov, akaryakıt dağıtımı sektöründe iyi bir fırsat çıktığında konuyu değerlendireceklerini belirterek, “Petrokimyada ikinci yatırımı yapmak için BP ile bir projemiz var, çalışıyoruz. Hızlı da ilerliyoruz. Nihai yatırım kararını gelecek yılın ilk çeyreğinde almayı planlıyoruz. Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak ve 1,2 milyon tonluk üretim planlıyoruz. Saflaştırılmış teraftalik asit (PTA) ve P-Ksilen (PX) üreteceğiz. Bunlar tamamen ithal edilen ürünler. Bu ürünlerin ithalatını azaltacağız. 2017’de Türkiye’nin petrokimya sektöründen kaynaklı cari açığı 11,5 milyar dolardı. Yeni petrokimya tesisi, Türkiye’nin petrokimya ithalatından kaynaklı 11,5 milyar dolarlık cari açığını yarı yarıya azaltacak” diye konuştu.

JET YAKITI TÜRKİYE PAZARINDA

Gahramanov, mazot (dizel) ve jet yakıtı üretimlerini Türkiye pazarına satmaya başladıklarını ve gelecek ay da petrokok satışının gerçekleşeceğini belirtti. SOCAR Türkiye olarak İstanbul Havalimanı’na yıllık 700 bin tonluk jet yakıt tedariki yapacaklarını kaydeden Gahramanov, rafineriye şu ana kadar petrolün hangi ülkelerden ve ne kadar alındığı yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

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HEDEF 8 MİLYON TON

“Biz ilk olarak, Azeri petrolünü aldık ama sonrasında rafineride Rus petrolünü işledik. Bunu da rafineri test aşamasından geçerken tek tip bir petrol kullanmak için yaptık ki eğer bir sorun çıkarsa petrolden mi tesisten mi diye düşünmeyelim. Petrolleri karıştırsak ve sorunlar yaşasaydık, tam olarak sorunun nereden kaynaklandığını anlamayabilirdik. Rafineride, şu ana kadar 1,5 milyon ton ham petrol işledik. Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz. Basra’dan alacağız.”

Gündemde ihracat var

Gahramanov, STAR Rafineri’nin Türkiye pazarındaki ihtiyacı karşılayacağını ama bazı petro kimya ürünlerinde ihracat yapacağını belirtti. Şu anda STAR Rafineri’nin 250 bin tonluk petro kimya ürününün Petkim’de kullanıldığını kaydeden Gahramanov, rafinerinin petro kimya ürünlerinde 750-790 bin ton bandında üretime kadar çıkabileceğini ve bu miktarın 500 bin tonunu da ihraç edeceğini anlattı. Gahramanov, “İran’da akaryakıt sektöründe sorunlar olduğu biliniyor. STAR Rafineri’den bu ülkeye ihracat olabilir mi?” sorusu üzerine, “Biz, ABD yaptırımlarına karşı bir girişimde bulunmak istemiyoruz. Çin de artık İran ile ilişkileri bozdu. Bu biraz küresel de bir problem. Bizim İran ile ne Azerbaycan ne de Türkiye olarak hiçbir problemimiz yok ama ekonomi bakımından şu anda İran ile böyle bir ilişki imkansız gibi” dedi.

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