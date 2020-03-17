Ekonomi Starbucks koronavirüs nedeniyle Türkiyedeki şubelerini kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Starbucks koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki şubelerini kapattı!

Türkiye'de de faaliyet gösteren Starbucks, şubelerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi Diğer
Starbucks, geçici süreliğine kapandığını duyurdu.
Starbucks, geçici süreliğine kapandığını duyurdu.

Türkiye'de de faaliyet gösteren Starbucks'tan kapatma kararı geldi. Dünya devi kahve zinciri, Türkiye'deki şubelerini geçici süreyle kapattığını açıkladı.

Starbucks Türkiye'den yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri doğrultusunda 16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle ülke genelinde insanların birbirine yakın olarak bulunabileceği tüm tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, kahvehane, kafe ve kafeterya vb. faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Starbucks mağazalarımızı da geçici olarak kapatmış bulunuyoruz" denildi.

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