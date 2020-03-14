Ekonomi Stok sıkıntısı da zam da yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Stok sıkıntısı da zam da yok

Türkiye’nin makarnadaki üretim kapasitesi; koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmesinin ardından oluşan kısa süreli paniğin ne kadar gereksiz olduğunu gösterdi. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, bugün makarna fiyatını artıracak hiçbir neden olmadığını söyledi. Külahçıoğlu, “Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz günlerde korona virüsünün yayılması endişesiyle marketlere koşan vatandaşlar, satışlarda patlama yaşanmasına sebep oldu. Tüketicinin paniğinden yararlanan fırsatçılar ise arttırdıkları fahiş fiyatlarla mağduriyete yol açtı.Türkiye'nin dünyada üçüncü büyük makarna üreticisi olduğunu belirten sektör temsilcileri ülkeden her yıl 1,2 milyon ton ihracat yapıldığını ifade ediyor. İç tüketimin yıllık 750 bin olduğunu anlatan yetkililer, panik oluşturacak bir durum olmadığına dikkat çekiyor.

HİÇBİR PROBLEM ÇIKMAZ

Abdülkadir Külahçıoğlu

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu bildirdi. Külahçıoğlu, koronavirüs nedeniyle marketlerdeki temel gıda malzemelerine ilginin arttığını söyledi. Külahçıoğlu, bazı e-ticaret sitelerindeki fahiş fiyatlar ve stokların bittiğine yönelik iddialar nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Makarna fiyatlarındaki fahiş fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Sektörümüzün böyle bir yaklaşımı yoktur, olmaz da. Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın. Ülkemizin üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. Buğday stoklarımız da uygun, mahsul dönemine de 2 ay var. Hiçbir problem çıkmaz."

7 GÜN 24 SAAT ÜRETİM

Türkiye'de makarna üretimi yapan 24 fabrikanın olduğuna değinen Külahçıoğlu, "Tüm fabrikalarla görüştük. 7 gün 24 saat, 3 vardiya çalışarak tüketicilerimize makarnaları, doğru ve mevcut fiyatıyla sunmaya devam edeceğiz. Herhangi bir panik yaşanmasına gerek yok. Aylarca yetecek stokumuz var" dedi. Külahçıoğlu, vatandaşların internet üzerindeki suni fiyatları dikkate almamaları konusunda uyararak, şunları kaydetti: "Stok yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Birçok firma ihracat taleplerini erteleyerek, iç piyasanın ihtiyaçlarına yöneldi. İç tüketimi rahatlatmak için marketlere ürün sevkiyatını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Fiyatlarımızda da herhangi bir değişiklik olmayacağını tekrar vurguluyorum."

  • Türkiye'nin, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük makarna ihracatçısı olduğunu anımsatan Külahçıoğlu "Makarna ihracatı, 2020'de artışla başladı. Ocak-şubat aylarında, geçen yılın aynı dönemine oranla ihracatımız yüzde 13 arttı" ifadesini kullandı.

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