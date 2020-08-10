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Ekonomi Stokçuya geçit yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Stokçuya geçit yok

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’dan stokçulara uyarı geldi. Güldal, sektör dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirterek, “TMO, geçmiş yıllarda olduğu gibi bundan sonra da piyasa regülasyonunu keskin şekilde sağlayacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Stratejik sektörlerden olan tarım alanında ürün fiyatlarına yönelik her türlü manipülatif hareket yakından takip ediliyor. Özellikle buğday gibi ülke tarımının can damarı ürünlerde fiyat artışlarının önlenmesine yönelik denetimler yanında fiyat dengesini sağlayacak stoklarında artırılmasına çalışılıyor.

TMO, DENETİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sektör dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini belirten Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

Ahmet Güldal

REKOLTESİ YÜKSEK YIL

Rekoltenin önceki yıllara göre daha yüksek oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin de iyi olduğunu söyledi. Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici hasattan sonra ürünlerin hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu sağlayacaktır."

Piyasayı regüle edecek stok var

  • Üreticilere ürünlerini TMO’ya teslim etmesi çağrısında bulunan Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünlerle piyasa regülasyonunu sağlamayı hedeflediklerini söyledi. “Onun dışında stoklama amacıyla, manipülatif amaçlı yapılan stoklara gerekli müdahaleyi hasat bitimiyle yaparız” ifadesini kullanan Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de açıkladığı gibi gibi hasat dönemi olması nedeniyle üretici lehine fiyanlandırma oluştuğunu, hasat dönemi sonunda piyasanın vaziyet alması için satış fiyatlarını ve tedbirleri açıklayacaklarını bildirdi. Güldal, TMO’nun piyasayı regüle edecek oranda yeterli stokunun bulunduğunu sözlerine ekledi.

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