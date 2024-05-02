Stratejik yatırıma yeni fon

Türkiye'de stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişimcilere kaynak aktarılması için yeni bir üst fon kurulacak. Gelecekte artması öngörülen fon büyüklüğü ilk aşamada 50 milyon dolar olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2018 yılında Başbakan Yardımcılığı döneminde girişimcilere destek sağlamak amacıyla bir üst fon kurulması için talimat vermişti. Fonun faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalar, Şimşek'in yeni dönemde göreve gelmesinin ardından hızlandırıldı.

ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA

Yeni bir üst fon oluşturulmasına yönelik Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yürütülen çalışmalarda nihai aşamaya gelindiğini duyuran Şimşek, “Özellikle kalkınma planları ile Orta Vadeli Program gibi politika metinlerinde önceliklendirilen sektörlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olması öngörülürken, üst fona ulusal ve uluslararası yatırımcılarca da katılım sağlanması durumunda belirtilen tutar artabilecek" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI NORMLARA UYGUN

Bakan Şimşek, kurulacak fonun uluslararası normlara uygun ve şeffaf şekilde yönetileceğine dikkati çekerek, üst fona yönelik bağımsız denetim firması aracılığıyla yıllık denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Şimşek, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık eliyle de denetimlerin yapılmasının mümkün olacağını anlattı.

Kaldıraç etkisi oluşturur

Fonun faaliyete geçmesiyle hedeflenen kazanımlara da işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: "Yapılacak kaynak aktarımının katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelerin dolaylı olarak desteklenmesine ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına olanak vermesi, kaldıraç etkisi oluşturarak girişim sermayesi ekosisteminin ihtiyaç duyduğu ivmeye destek sağlaması ve ülkemizin teknolojik gelişimi ve katma değerli büyüme stratejisine katkı sunması hedefleniyor."

Mevduatta stopaj değişti

Öte yandan, mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında vadesine göre yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5 indirimli gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ayrıca portföyü TL cinsinden ihraç edilmiş yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. TL yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde 7,5 oldu. 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek gelirler için yüzde 0 oranı uygulanacak. Değişken, karma, eurobond gelirlerinde de yüzde 10 tevkifat yapılacak.







