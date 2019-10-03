Ekonomi Su kıyameti kapıda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Su kıyameti kapıda

Yeni ekonomi dergisi Z Raporu’nun Ekim sayısı gazete bayii ve seçkin kitabevi raflarında yerini aldı. Bugün için derin yara olan ve geleceği etkileyecek meselelerden biri olan su, Z Raporu’nun bu ayki kapak dosyası oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Z Raporu Dergisinin Ekim Kapağı
Z Raporu Dergisinin Ekim Kapağı

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla artan nüfus, artan gıda ihtiyacı, sanayileşen toplum, artan kirlilik ve iklim değişiminin etkileri, temiz su kaynaklarını etkiliyor. Suyun yüzde 98’i sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değil. Tüketim alışkanları da dünyayı gün geçtikçe su krizine biraz daha yaklaştırıyor. Su jeopolitiği gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Z Raporu, doğanın ve insanlığın geleceği için kritik olan tehlikeye dikkat çekiyor. Brexit’in sonuçlarının ne olacağı, belirsizliğini korurken yeni ekonomi dergisi Z Raporu, olası durumların senaryosunu da sayfalarına taşıdı.

ALİBABA VE HİKAYESİ

Derginin bir başka dikkat çeken konusu ise 140 milyar dolarlık hikayesiyle Alibaba. Global e-ticaret devi Çin’in en değerli markası konumunda. Alibaba’yı kuran ve büyütüp bu noktaya taşıyan isim, Jack Ma doğum gününde tarihi bir karar aldı. 55 yaşındaki Ma, 10 Eylül’de şirketten emekli olduğunu açıkladı. Kararın sinyali aslında 2014’te CEO’luk görevine Daniel Zhang’ın getirilmesiyle verilmişti. Ma şirketten emekli olacağını geçen yıl açıklamıştı ancak kararı bu yıl uygulamaya koydu. 55 yaşındaki girişimcinin bundan sonrası için farklı planları bulunuyor. Jack Ma’nın gelecek hedefleri Z Raporu’nda kapsamlı bir dosya ile okurlara sunuluyor.

  • SEÇKİN KALEMLER Z RAPORU’NDA
  • Siyaset ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle fark oluşturan Z Raporu’nun güçlü kalemleri, ekim sayısında da gündeme damga vuracak konuları ele aldı. Prof. Dr. Mustafa Özel’in yönetim felsefesiyle, analist Cüneyt Paksoy’un piyasa yorumlarıyla destek verdiği Z Raporu’nun Ekim 2019 tarihli sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, her ay olduğu gibi yorumlarıyla katkı sağladılar.

Türkiye’nin markaları
EKONOMİ
Türkiye’nin markaları
İYİ Parti yanlıştan dönüyor

İYİ Parti yanlıştan dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında buluşan ittifak dağılıyor.
At binenin kılıç kuşananın

At binenin kılıç kuşananın

​Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
İhracattayükseliş sürüyor

İhracatta
yükseliş sürüyor

​Eylül ayı ihracatı 2018 rakamlarına göre yüzde 5 arttı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Plastik atıklar son olarak, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı.
Eve dönüş diplomasisi

Eve dönüş diplomasisi

​Suriyelilerin dönmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirilecek.
Su kıyameti kapıda

Su kıyameti kapıda

​Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ekim sayısı raflarda yerini aldı.

Irak'ta kırmızı alarm

Irak'ta kırmızı alarm

8 kişinin öldüğü olaylar nedeniyle internete erişim durduruldu.
50+1 tartışması

50+1 tartışması

​Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde böyle bir konu yok.
Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Oyalama olursa bu çalışmalar biter

Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk kez toplandı

İlk kez toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
Krizin sebebi yönetim zafiyeti

Krizin sebebi yönetim zafiyeti

Planlamasız kararlar alınıyor, koordinasyon toplantıları yapılmıyor.
Serin ve <br>yağışlı hava geliyor

Serin ve
yağışlı hava geliyor

Hafta sonu için ülke geneline uyarı yapıldı.
Martı eti olabilir

Martı eti olabilir

​Tavuk döner fiyatında ilçeler arasında büyük fark dikkat çekiyor.
HDP'den İyi Parti ve Saadet Partisi çıkışı

HDP'den İyi Parti ve Saadet Partisi çıkışı

"​Önce iktidarı durduralım sonra Sivas'ın hesabını soracağız".
Savaş hazırlığındalar

Savaş hazırlığındalar

​ABD ve PKK, Haseke-Tenef hattında savaş hazırlığı yapıyor.
Avaşin vuruldu

Avaşin vuruldu

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.