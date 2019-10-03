Su kıyameti kapıda

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla artan nüfus, artan gıda ihtiyacı, sanayileşen toplum, artan kirlilik ve iklim değişiminin etkileri, temiz su kaynaklarını etkiliyor. Suyun yüzde 98’i sulamaya ve endüstriyel kullanıma uygun değil. Tüketim alışkanları da dünyayı gün geçtikçe su krizine biraz daha yaklaştırıyor. Su jeopolitiği gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Z Raporu, doğanın ve insanlığın geleceği için kritik olan tehlikeye dikkat çekiyor. Brexit’in sonuçlarının ne olacağı, belirsizliğini korurken yeni ekonomi dergisi Z Raporu, olası durumların senaryosunu da sayfalarına taşıdı.

ALİBABA VE HİKAYESİ

Derginin bir başka dikkat çeken konusu ise 140 milyar dolarlık hikayesiyle Alibaba. Global e-ticaret devi Çin’in en değerli markası konumunda. Alibaba’yı kuran ve büyütüp bu noktaya taşıyan isim, Jack Ma doğum gününde tarihi bir karar aldı. 55 yaşındaki Ma, 10 Eylül’de şirketten emekli olduğunu açıkladı. Kararın sinyali aslında 2014’te CEO’luk görevine Daniel Zhang’ın getirilmesiyle verilmişti. Ma şirketten emekli olacağını geçen yıl açıklamıştı ancak kararı bu yıl uygulamaya koydu. 55 yaşındaki girişimcinin bundan sonrası için farklı planları bulunuyor. Jack Ma’nın gelecek hedefleri Z Raporu’nda kapsamlı bir dosya ile okurlara sunuluyor.

SEÇKİN KALEMLER Z RAPORU’NDA

Siyaset ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle fark oluşturan Z Raporu’nun güçlü kalemleri, ekim sayısında da gündeme damga vuracak konuları ele aldı. Prof. Dr. Mustafa Özel’in yönetim felsefesiyle, analist Cüneyt Paksoy’un piyasa yorumlarıyla destek verdiği Z Raporu’nun Ekim 2019 tarihli sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, her ay olduğu gibi yorumlarıyla katkı sağladılar.