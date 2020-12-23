Ekonomi Su projesinde yeni yol haritası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Su projesinde yeni yol haritası

Su projesinde yeni yol haritası

Türkiye’nin Irak ile yaptığı su eylem projesi görüşmeleri yeni yılda hızlanacak. 15 maddelik yeni bir planı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak Su Kaynakları Bakanı ile ocak ayında görüşecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Veysel Eroğlu
Veysel Eroğlu

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin geçen haftaki Ankara ziyaretinin ardından Ankara ile Bağdat arasındaki su diplomasisi yeni yılda ivme kazanacak.

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmede, Irak su eylem planı da masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Erdoğan’ın Irak Özel Temcilisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid El-Hamdani de bu konuyla ilgili ayrı toplantı yaptı. Pakdemirli ve Eroğlu toplantıda, eylem planıyla ilgili Irak hükümetinin beklentilerini dinledi. Ocak ayında Türkiye ile Irak tarafının yapacağı video konferansta eylem planına ilişkin yeni bir yol çizilecek.

YENİ PLAN

Edinilen bilgilere göre, sunulan eylem planıyla ilgili Irak hükümetinin Dicle Nehri ile ilgili bazı talepleri oldu. Bunun üzerine Türkiye tarafı Dicle’nin Türkiye ile Suriye arasında sınır teşkil ettiğini dile getirdi. Toplantıda 15 maddelik yeni bir plan gündeme geldi. Bu durumda iki ülke tekrar bir görüşme takvimi üzerinde anlaştı. Irak tarafının planlarında sulamanın olduğu ancak ortak barajların yer almadığı belirtildi. Ortak noktada birleşen iki tarafın, yeniden bir çalışma yapıp öncelik sıralamasını değerlendirmesi bekleniyor.

HER ŞEYİMİZ HAZIR

  • Önceliğin atık su, içme suyu, barajlar, sulama projeleri ve taşkınla mücadele olduğuna dikkati çeken kaynaklar, “Bizim her şeyimiz hazır. Onlardan çok daha öndeyiz. Bazı yan konular da var. Biz her türlü veriyi veriyoruz ama onlardan herhangi bir veri alamıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuları masaya yatıracağız” dedi.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Öte yandan Kazımi, Bağdat’ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, “Türkiye, Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Türklere ceza

Türklere ceza

​Havalimanında Fransa ırkçılığı.
Çadırlar çamura gömüldü

Çadırlar çamura gömüldü

​Yirmi üç kamp sular altında.
Mutasyondan korkmuyoruz

Mutasyondan korkmuyoruz

BioNTech kurucusu Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.
Yüce Divan'da <br>hesap günü

Yüce Divan'da
hesap günü

​Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı.
BAE Libya’da darbe planlıyor

BAE Libya’da darbe planlıyor

​Zayed, darbeci Hafter'e ağır silah yardımı yapmıştı.
Yunanistan'ın <br>çağrısına net cevap

Yunanistan'ın
çağrısına net cevap

​NATO üyesine ambargo kolay değil.

Türkiye'nin gurur kaynağı

Türkiye'nin gurur kaynağı

4 bin 368 saat kesintisiz seyir yaptılar.

3 puan 3 golle geldi

3 puan 3 golle geldi

Galatasaray kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi rahat geçti.
Polisten gönülleri <br>fetheden hareket

Polisten gönülleri
fetheden hareket

​Yaşlı kadını beşinci kata kadar sırtında taşıdı.
Koronavirüste <br>ev tehlikesi

Koronavirüste
ev tehlikesi

​Bulaşma oranı yüzde 85'e ulaştı.
Görev süresi uzatıldı

Görev süresi uzatıldı

Türkiye yeni Navtex ilan etti.
Sayılar düşmeye <br>devam ediyor

Sayılar düşmeye
devam ediyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert cevap

Kılıçdaroğlu'nun tehdidine sert cevap

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete tepki.
Hugo'dan 'altın gol'

Hugo'dan 'altın gol'

​Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle mağlup etti.
Josef Stalin övmek neden suç değil?

Josef Stalin övmek neden suç değil?

​Twitter'da gündem olan Stalin milyonlarca Türk'ün katili.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.