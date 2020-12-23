Su projesinde yeni yol haritası

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin geçen haftaki Ankara ziyaretinin ardından Ankara ile Bağdat arasındaki su diplomasisi yeni yılda ivme kazanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmede, Irak su eylem planı da masaya yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Erdoğan’ın Irak Özel Temcilisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid El-Hamdani de bu konuyla ilgili ayrı toplantı yaptı. Pakdemirli ve Eroğlu toplantıda, eylem planıyla ilgili Irak hükümetinin beklentilerini dinledi. Ocak ayında Türkiye ile Irak tarafının yapacağı video konferansta eylem planına ilişkin yeni bir yol çizilecek.

YENİ PLAN

Edinilen bilgilere göre, sunulan eylem planıyla ilgili Irak hükümetinin Dicle Nehri ile ilgili bazı talepleri oldu. Bunun üzerine Türkiye tarafı Dicle’nin Türkiye ile Suriye arasında sınır teşkil ettiğini dile getirdi. Toplantıda 15 maddelik yeni bir plan gündeme geldi. Bu durumda iki ülke tekrar bir görüşme takvimi üzerinde anlaştı. Irak tarafının planlarında sulamanın olduğu ancak ortak barajların yer almadığı belirtildi. Ortak noktada birleşen iki tarafın, yeniden bir çalışma yapıp öncelik sıralamasını değerlendirmesi bekleniyor.

HER ŞEYİMİZ HAZIR

Önceliğin atık su, içme suyu, barajlar, sulama projeleri ve taşkınla mücadele olduğuna dikkati çeken kaynaklar, “Bizim her şeyimiz hazır. Onlardan çok daha öndeyiz. Bazı yan konular da var. Biz her türlü veriyi veriyoruz ama onlardan herhangi bir veri alamıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuları masaya yatıracağız” dedi.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Öte yandan Kazımi, Bağdat’ta Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, “Türkiye, Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır” diye konuştu.