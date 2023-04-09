Su tasarrufunda ‘arıtma’ etkisi

Dünya su krizi ile karşı karşıya. Küresel ölçekte su tüketimi her yıl giderek artıyor. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) raporunda dünya genelindeki 17 ülke yüksek risk grubunda gösteriliyor. Türkiye bu sıralamada ikinci sırada. Yani su sıkıntısı çeken ülkeler kategorisinde yer alıyor. Dünya genelinde yaşanan su sıkıntısını önlemek amacıyla evsel su tüketimini azaltmak giderek daha önemli bir konu haline geliyor. Gri suyun geri dönüştürülmesi ise tasarrufun en önemli yolu olarak kabul ediliyor.

SUDAN YÜZDE 50’YE VARAN TASARRUF

Tuvalet suyu haricinde evsel kullanımdan kaynaklanan ancak içme suyu kalitesinde olmayan suyu ifade eden gri su, evsel atık sularının minimum yüzde 50’sini oluşturuyor. Gri suların verimli kullanımı için geliştirilen arıtma sistemleri ile konutlarda, hastanelerde, otellerde, ofislerde ve daha birçok yaşam alanında kullanılan sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor.

ALTYAPI ÜZERİNDEKİ YÜK DE HAFİFLİYOR

Gri su ile su kaynaklarını daha verimli kullanmanın yanı sıra altyapı sistemleri üzerindeki yükü almak da mümkün. Çünkü gri su kullanımı, atık su deşarjını yüzde 30 ila 50 oranında düşürüyor. Sonuç olarak, geri dönüşüm yapılarak altyapı üzerindeki yük önemli ölçüde azaltılabiliyor. Ayrıca gri suyun etkin kullanımı yılda 3,2 milyar metreküp su tasarrufu anlamına geliyor. Türkiye’de inşa edilen yeni yapılarda yaygın olarak kullanılan gri su arıtma sistemleri, geleneksel su kaynaklarına bağımlılığı azaltırken, su sistemlerinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Avrupa’da aktif kullanılıyor

Avrupa’da konutlarda ve diğer yaşam alanlarında tüketilen suyun yüzde 25’i tuvalet rezervuarlarında, yüzde 5’i temizlik, yüzde 5’i bahçe sulama ve yüzde 13’ü ise çamaşır yıkamada kullanılıyor. Bu nedenle tuvalet rezervuarları, bahçe sulama ve çamaşır yıkama işlerinde içme suyu yerine arıtılmış gri su kullanılarak yüzde 50’ye yakın su tasarrufu sağlanıyor.







