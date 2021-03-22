Tüketim 10 kat arttı

Küresel iklim değişiklikleri, artan nüfus ve kullanımdaki israf sebebiyle her geçen yıl daralan kullanılabilir su kaynakları geleceğe yönelik ciddi tehdit oluşturuyor. 20 yıl öncesine kadar bin 653 metreküp olan kişi başı kullanılabilir su miktarı günümüzde bin 346 metreküpe kadar düşerken, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise bin 120 metreküpe kadar gerilemesi bekleniyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, evde alınabilecek basit önlemlerle su israfının ciddi oranda önlenebileceğini belirterek, “Su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayabiliriz. Musluğu açıp 3 saniye ellerimizi ıslatıp kapatacağız. Ellerimizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayacağız. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebiliriz” dedi. Dünya nüfusunun 19. yüzyıla oranla 5 kat artmasına karşın su kullanımının 10 kat yükseldiğini kaydeden Akgül, Bütün dünyada suların yüzde 71’inin, Türkiye’de ise yüzde 73’ünün tarımda kullanıldığını bildirdi.

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Aziz Akgül

2030’DA KULLANILABİLİR SU SIKINTISI BAŞLAYACAK

Akgül, “Evsel kullanım için ayrılan su miktarı dünyada yüzde 11, Türkiye’de ise yüzde 16’dır. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur” ifadelerini kullandı. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşması beklenen Türkiye’nin, kişi başına bin 120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğine dikkati çeken Akgül, şöyle konuştu: “Dünyada bugün 783 milyon insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Yeterli miktarda temizlik söz konusu olduğunda bu sayı 2,5 milyara ulaşmaktadır. Bu sayının gelecekte daha da artacağı gerçeği sır değildir. Bu bilgiler ışığında, suyun gelecekte şimdiki konumundan daha kıymetli bir noktaya erişeceği düşünülmektedir.”

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Şemsi Bayraktar

HER ALANDA TASARRUF ŞART

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, Türkiye’nin su zengini olmadığını ve başta tarım olmak üzere her alanda suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, 20 yıl önce kişi başına kullanılabilir su miktarı bin 653 metreküp iken bugün bin 346 metreküpe gerilediğine işaret ederek, Türkiye’nin su fakiri ülke konumuna doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLMELİ

Kuraklığın ürün verimliliğinde önemli kayıplara neden olduğuna dikkati çeken Şemsi Bayraktar, “Tarımsal üretimin öneminin daha çok arttığı bugünlerde tarımsal kuraklıkla mücadele etmede sulamanın önemi büyüktür. Başta tarım olmak üzere suyu her alanda tasarruflu kullanmalıyız. Bunu yapmazsak, su kıtlığı çekmemiz kaçınılmazdır” dedi. Sulamada etkinliğin sağlanması ve üreticilerin suyu bilinçli kullanması için çiftçilere gerekli eğitimlerin verilmesi önerisinde bulunan Bayraktar, diğer yandan sulama ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için hibe ve kredi desteklerinin artırılmasını talep etti.