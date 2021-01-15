Ekonomi Subaru üretime ara verdi
OTOMOTİV

Subaru'da üretime ara verdi

Subaru üretime ara verdi

Honda'nın İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmasının ardından bir üretim durdurma kararı da Subaru'dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerde üretime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Subaru başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretime geçici ara verdi.

  • Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.

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INDİANA EYALETİNDEKİ TESİSLERDE DE ÜRETİM DURDU

ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

Öte yandan Honda ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.

Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.

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