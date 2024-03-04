Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.





Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.





Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.





Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.





Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.





Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 70,31, aylık yüzde 4,23 oldu





İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.









Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 47,29 arttı, aylık yüzde 3,74 arttı





2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 artış gösterdi.





Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 56,71 arttı





Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,10 artış, imalatta yüzde 56,71 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış ve su temininde yüzde 66,20 artış olarak gerçekleşti.





Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 51,47 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34 artış, enerjide yüzde 0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde 64,70 artış olarak gerçekleşti.





Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,56 arttı





Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29 artış, imalatta yüzde 4,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 0,81 artış olarak gerçekleşti.





Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,93 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41 artış, enerjide yüzde 0,02 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti.











