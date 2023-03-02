Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

2022 yılının hem dördüncü çeyreği hem de geçen yılın tamamı için gerçekleşen ekonomik büyüme rakamları TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında ekonomik büyüme bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 3,5 artarken yılın tamamında ise yüzde 5,6 arttı.TUİK tarafından açıklanan 2022 yılı ilk üç çeyrek dönemlerdeki ekonomik büyüme verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) birinci çeyrek dönemde yüzde 7,6, ikinci çeyrek dönemde yüzde 7,8 ve üçüncü çeyr