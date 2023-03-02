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Ekonomi

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

11:19 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Ticaret Bakanlığı, şubatta ihracatın Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle gerileyerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,6'sını oluşturan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ihracatımız üzerinde aşağı yönlü etkisi olmuştur. 2023 yılı Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı ithalatımız ise 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22'si enerji ithalatı kaynaklıdır"
denildi.

Ayrıntılar geliyor...





#İhracat
#Ticaret Bakanlığı
#deprem
2 saat önce
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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
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