Şubatta fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

Şubatta ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,31 ile dana eti, yüzde 10,25 ile peynir, yüzde 9,60 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 8,24 ile tereyağı, yüzde 8,06 ile orta öğretim ve yüzde 7,89 ile likit hidrokarbonlar aldı.