Sukkar Şeker üretim rekoru kırdı

Albayrak Grubu tarafından 2018 yılında devralınan, dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes tarafından 1956’da hizmete açılan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda, Mayıs 2019’dan bu yana Sukkar Şeker markasıyla şeker üretimi gerçekleştiriliyor. Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda yapılan projeler ve modernizasyon çalışmalarıyla tarım ve çiftçi dostu bir anlayış sergileniyor. Yüksek verim ve kalitede, ekonomik pancar ve şeker üretimi, yan ürünlerin en üst düzeyde değerlendirilmesi, çevreye duyarlı ve organik şeker üretimi konularında adından söz ettiren Sukkar Şeker, Türkiye’nin yeterli miktarda kaliteli şeker pancarına ulaşması ve şeker üretimine destek olmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.





87 BİN TON HEDEFİ AŞILDI

Sukkar Şeker, proje ve modernizasyon hamleleriyle kuruluşundan bu yana 600 milyon TL yatırımla üretimde önemli sayılara ulaştı. Sukkar Şeker, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda 2023-2024 kristal şeker üretim döneminde toplamda 585 bin 500 ton şeker pancarı işledi ve 90 bin 623 ton kristal şeker üretimi yaparak 87 bin ton hedefini aştı. 2020 yılında 90 bin 762 ton kristal şeker üretimi yaparak tüm zamanların rekorunu kıran Sukkar Şeker, son üç yılın en yüksek şeker üretimini yaparak üretimde yüksek rekolteye ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Planlanan yeni yatırımlarıyla birlikte kaliteli ve verimli üretim yapan Sukkar Şeker, sektörün öncüsü olma yolunda her geçen gün hedef büyütüyor.





Modern tarımla verimi artırıyor

Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları, modern tarım teknolojilerini kullanarak toprağın değerini artırıyor. Üretici dostu olan projelerle çiftçinin ilgi ve alakasını kazanan Sukkar, bölge toprağına can veriyor. Şeker pancarı tarımında verim ve kalite açısından dünya standartlarını takip ederek şeker üretimi teknolojisinde önemli bir konumda bulunan Sukkar Şeker’in gelecek hedefleri arasında ihracat oranlarını artırarak ülkeye hatırı sayılır bir döviz girdisi sağlamak yer alıyor.



