Sukkar Şeker'de bu sezon hedef 80 bin ton üretim.

Albayrak Grubu bünyesinde Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında bu sezon 80 bin ton üretim planlanıyor.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları hinterlandında yer alan bölgelerde şeker pancarı ekimine başlandı.

Yem bitkileri üretimine talebin artması nedeniyle azalan şekerpancarı üretimi, 3 yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler sağlayan Albayrak Grubu bünyesindeki Mezra Ziraat aracılığıyla artıyor.

50 BİN TON HEDEF

Sözleşmeli tarım kapsamında çiftçinin ürettiği pancarı satın alan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarının yanında Mezra Ziraat, bu yıl 10 bin dönüm arazide yaklaşık 50 bin ton şekerpancarı üretmeyi hedefliyor.

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Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarında 2020-2021 döneminde 610 bin ton şekerpancarından 91 bin ton, 2021-2022 döneminde kuraklık ve dona rağmen 410 bin ton şekerpancarından 60 bin ton kristal şeker üreten Sukkar Şeker, bu yıl 550 bin ton şekerpancarından 80 bin ton şeker üretmeyi planlıyor.

"DESTEK VE EĞİTİMLERLE MALİYETLER DÜŞTÜ"

Mezra Ziraat Genel Müdürü Eyüp Demir, üreticiye makine ekipman ve eğitim desteği verdiklerini belirterek, "Bu sayede çiftçinin maliyetleri düştü. Biz de bölgedeki şeker fabrikalarına ham madde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunuyoruz. Yeni bir şirket olmasına rağmen Erzurum ve Erzincan ekonomisine 50 milyon liralık hacim kazandıran Mezra Ziraat, 60 çalışanla 10 bin dekar alanda ekim yapıyor. 2023 yılında ise 75 çalışana ulaşarak 15 bin dekar alanda ekim yapacak." ifadelerini kullandı.

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Demir, 6 sıralı söküm makinelerinin yanı sıra son teknoloji 12 sıralı 2 ekim makinesini bölgeye getirdiklerine dikkati çekti.

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu, şekerpancarını çiftçiye nakliye desteği sağlayarak fabrikaya getirdiklerini belirtti.

Üründen numune alarak laboratuvarlarda uluslararası standartlarda fire tespiti ve şeker varlığı analizleri yaptırdıklarını kaydeden Karavaizoğlu, "Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları ve 3 bin pancar üreticisiyle bölge ekonomisine geçen sezon 600 milyon lira hacim kazandırdık. Bu yıl ise 1,2 milyar liralık hacim kazandıracağız." bilgisini verdi.

Üretici Mustafa Uzunoğlu da 15 yıldan fazladır şekerpancarı ürettiğini, Mezra Ziraat'in desteklerinden memnun olduklarını ifade etti. Uzunoğlu, teşviklerle üretim ve veriminin 2 kat arttığını belirtti.

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EKONOMİ Sukkar Şeker'den pancar üreticisine destek müjdesi