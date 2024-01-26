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Ekonomi

Sukuk pazarından daha fazla pay alacağız: Yeşil bono teşvik edilecek

Türkiye, 170 milyar dolar seviyesine ulaşan küresel faizsiz bono (sukuk) ihracındaki payını artırmak için yeşil finansman ve yeşil bono alanına yönelecek.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 06:25 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meclis gündemine alınması beklenen Yeşil Fon Yasa teklifinde, yeşil faizsiz bononun yaygınlaştırılması teşvik edilecek. Faizsiz bonolarda yeşil finansman katkısını artırmak için 2021 Temmuz'unda yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planının kapsamı genişletilecek.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; Yeşil Fon yasası üzerine çalışan ekonomi yönetimi; yeşil finans, yeşil tahvil gibi yatırım araçlarının yanı sıra yeşil bonoya da teşvik edecek. Bu kapsamda hükümet, yeşil faizsiz bono ile birlikte İslami finans araçlarını da teşvik edici bir mekanizma geliştirmeye odaklandı.


KÖRFEZ'İN ÜSTÜNLÜĞÜ KIRILACAK

Türkiye, yeşil faizsiz bonoda güçlü olan ancak sermaye birikimini fosil yakıtlardan elde ettiği için yeşil dönüşümde geride kalan Körfez ülkelerinin etkinliğini kıracak. Bunun için de Türkiye'nin, yeşil dönüşümü destekleyen ve hidrokarbon temelli sermaye birikimi güçlendirilecek. Modern faizsiz finans sisteminin en etkili yatırım aracı olan faizsiz bono da yeşil dönüşümden payına düşeni alacak.


İSLAMİ FINANSIN BÜYÜKLÜĞÜ 3 TRILYON DOLAR

İslami finans varlıklarının küresel düzeyde büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı. İslami finansal varlıklarda en büyük pay yüzde 68,2 oranı ile İslami bankacılık sektörüne ait oldu. 8 İslami bankacılığın küresel finans sistemi içerisindeki payı da yüzde 2'yi buldu.


#Ekonomi
#yeşil bono
#faizsiz
#Türkiye
#İslami finans
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