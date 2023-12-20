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Ekonomi

Sulamaya 527 yeni tesis

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım dışına çıkarılan arazilerin 2001 öncesi 124 bin hektardan bugün 15 bin hektara düştüğünü söyledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 04:55 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yumaklı, 2024 yılında 53'ü baraj, 15'i hidroelektrik santrali, 20'si gölet ve bent, 65'i sulama tesisi, 16'sı içme suyu tesisi, 314'ü taşkın kontrol tesisi, 2'si atık su tesisi, 19'u yeraltı depolaması ve suni besleme, 23'ü arazi toplulaştırma projesi olmak üzere, toplam 527 tesisinin tamamlanacağını açıkladı.

7 BİN PERSONEL ALINACAK

2019'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 83 bin 22 olduğunu belirten Yumaklı, bu rakamın 18 Aralık itibarıyla 2 milyon 245 bin 526'ya yükseldiğini belirtti. Yumaklı, muhalefetten gelen tarım dışına çıkarılan alanlar sorusuna, "2001 yılı öncesinde ortalama yıllık 124 bin hektarlık alan tarım dışına çıkarılıyor idi, şu anda yıllık 15 bin hektara inmiş durumda" yanıtı verdi. Yumaklı 7 bin 158 personel alımı yapacakları bilgisini de verdi. Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin 105 kanatlı ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımını tamamladıklarını söyledi.

Muhalefete 'ithal saman’ yanıtı

Muhalefetten gelen 'ithal saman' eleştirisine ise Yumaklı, "Ülkemizde hayvancılığın yem olarak kullandığı saman miktarı 18 milyon ton, bizim üretimimiz 24 milyon ton" yanıtını verdi. Yumaklı, saman ihracatı konusunda ise "2022 yılında 3 bin 665 ton ihracat yapılmış, 217 ton ithalat yapılmış. 2023 yılının ilk on ayında 3 bin 699 ton ihracat yapılmış, 234 ton ithalat yapılmış" bilgisini paylaştı.



#Tarım
#sulama kanalı
#İbrahim Yumaklı
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