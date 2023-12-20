Sulamaya 527 yeni tesis

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yumaklı, 2024 yılında 53'ü baraj, 15'i hidroelektrik santrali, 20'si gölet ve bent, 65'i sulama tesisi, 16'sı içme suyu tesisi, 314'ü taşkın kontrol tesisi, 2'si atık su tesisi, 19'u yeraltı depolaması ve suni besleme, 23'ü arazi toplulaştırma projesi olmak üzere, toplam 527 tesisinin tamamlanacağını açıkladı.

2019'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 83 bin 22 olduğunu belirten Yumaklı, bu rakamın 18 Aralık itibarıyla 2 milyon 245 bin 526'ya yükseldiğini belirtti. Yumaklı, muhalefetten gelen tarım dışına çıkarılan alanlar sorusuna, "2001 yılı öncesinde ortalama yıllık 124 bin hektarlık alan tarım dışına çıkarılıyor idi, şu anda yıllık 15 bin hektara inmiş durumda" yanıtı verdi. Yumaklı 7 bin 158 personel alımı yapacakları bilgisini de verdi. Yumaklı, deprem bölgesinde 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin 105 kanatlı ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımını tamamladıklarını söyledi.