Ekonomi Sunar Şirketler Grubuna yeni yatırım ödülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sunar Şirketler Grubu'na yeni yatırım ödülü

MÜSİAD Adana tarafından ‘Dost Meclisi’ toplantısında gerçekleştirilen ödül töreninde, Sunar Şirketler Grubu’nun ödülü, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan’a verildi.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
​ Sunar Şirketler Grubuna yeni yatırım ödülü
MÜSİAD, Sunar Şirketler Grubu’nu ödüllendirdi.

2022’yi yatırım yılı olarak ilan eden MÜSİAD, Sunar Şirketler Grubu’nu ödüllendirdi. MÜSİAD Adana tarafından ‘Dost Meclisi’ toplantısında gerçekleştirilen ödül töreninde, Sunar Şirketler Grubu’nun ödülü, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan’a verildi. Bünyelerinde yer alan 6 şirketle yatırıma devam edeceklerini ve bu yıl yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirten Özkan, “150 ilave istihdam sağlamış olacağız" dedi.

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