Sunar Yatırım'ın iki şirketi yine İSO 500 listesinde

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, 50 yılı aşan kurumsal birikime dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:





“Yarım asrı geride bırakan birikimimizle bugün geldiğimiz noktada, Sunar Yatırım çatısı altındaki her bir şirket yatırım odağından sapmadan üretmeye, ihracat yapmaya ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. 2024 yılında 60 milyon USD’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Çalışmak ve vatanımız için en iyisini üretmek, bizim sorumluluğumuz.”

GÜÇLÜ YATIRIM STRATEJİSİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Sunar Yatırım olarak gerçekleştirilen LİDAŞ yatırımları, güneş enerjisi santralleri (GES) ve kapasite artırımı projeleri, grubun uzun vadeli büyüme stratejisinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu yatırımlar sayesinde yalnızca üretim kapasitesi artmıyor; aynı zamanda enerji verimliliği sağlanıyor, karbon ayak izi azaltılıyor ve sektörün ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir tedarik altyapısı güçlendiriliyor.

Grubun yeni inşa ettiği un fabrikası, Sunar Un ve Sunar Yem şirketlerinin büyüme potansiyelini hızla yukarı taşıyor. Aynı zamanda Sunar NP tarafından geliştirilen mısır bazlı biyobozunur ürünler, özellikle gıda perakendesi ve havacılık gibi sektörlerde çevreci ambalaj çözümleri sunuyor. Plastik poşetlerin yerini alan bu torbalar, 180 gün içinde doğada tamamen çözünebiliyor. Bu çalışmalar, grubun çevreyle uyumlu üretim vizyonunun somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

“Elita Gıda ve Sunar Mısır, hammaddelerini sürdürülebilir tarım yoluyla temin eden ilk ve tek şirketler arasında yer alıyor. Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz inovatif ürünler, bizi geleceğe hazırlıklı hale getiriyor,” diyen Çomu, bu yıl devreye alınan GMP (İyi Üretim Uygulamaları) tesisi sayesinde kalite standartlarını tıbbi kullanıma uygun seviyelere taşıdıklarını belirtti.





İHRACATTA KÜRESEL AÇILIM

Yalnızca iç pazarda değil, küresel pazarlarda da Türk tarım sanayisinin gücünü temsil etmeye devam eden Sunar Yatırım, Elita Gıda, Sunar Mısır ve Sunar NP markalarıyla yurt dışı fuarlarda aktif olarak yer alarak, yeni iş birlikleriyle ihracat hacmini artırıyor.

“Hedefimiz; önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasında 3 şirketimizle yer almak. Sadece büyümekle kalmayıp, dış ticaret açığını kapatacak, ithalatı ikame edecek stratejik ürünler üretmeyi sürdüreceğiz” diyen Çomu, küresel açılım stratejilerinin hem marka gücünü hem de ülke ekonomisine katkıyı artırdığına dikkat çekti. Bu çalışmalar, Türkiye'nin dış ticaret dengesine ve ülke ekonomisine katkı sağlarken, grubun küresel rekabet gücünü de pekiştiriyor.











