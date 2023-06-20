Sunar’ın şirketleri yükselmeye devam ediyor

Sunar
Tarım ve tarıma dayalı gıda sektörünün köklü ve yenilikçi şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘En büyük 1000 İhracatçı’ listesine girmeyi başardı.
Listeye bir önceki yıl 347’nci sıradan giren Elita Gıda, 2022 yılı performansıyla 12 sıra daha yükselerek 335’inci sırada yer aldı. Sunar Mısır’ın bir önceki yıla göre iki basamak daha yükselerek 883’üncü sırada yer bulduğu listede en büyük sürprizi Sunar Pazarlama yaptı.
Bir önceki yıl, 817’nci sırada yer alan Sunar Pazarlama, 512’nci sıraya yükselerek sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen 20 şirketi arasında yer aldı.