Sunar’ın şirketleri yükselmeye devam ediyor

“Toprağımızı, çiftçimizi, üretmeyi ve paylaşmayı çok seviyoruz. Bu değerler ve sürdürülebilirlik önceliğimizle ülkemizde üretilmeyen, katma değeri yüksek ürünleri onlarca sektörün hizmetine sunuyoruz. Her geçen yıl artan ihracatımızda hedefimiz, bugün ilk binde yer alan şirketlerimizi ilk 100’e taşımak. Önümüzdeki yıl dış ticaretimizi daha da artırma çerçevesinde yurtdışında bazı yatırımları da faaliyete geçireceğiz. Markalarımızla dünyanın yüzlerce ülkesinde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.”