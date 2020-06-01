SunExpress’ten ilk uçuşlara özel su takı

SunExpress, 1 Haziran sabahı İzmir ile Antalya arasında düzenlediği XQ9090 sefer sayılı uçuşu ile yasakların ardından bu iki kentten operasyonunu başlatan ilk havayolu oldu. İzmir ve Antalya operasyonlarında sefer sayısını kademeli olarak artırmayı planlayan SunExpress, Antalya ve İzmir’i en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak konumunu koruyacağının sinyalini verdi.

Misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alarak yeniden uçmaya başlayan SunExpress, tüm uçuşlarında maske ile seyahat etme kuralının yanı sıra teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelleyerek operasyonlarına başladı.

Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmeyen havayolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Hayat Eve Sığar’ projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanıyor. Havayolu geçtiğimiz günlerde, HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcuları uçuşlara kabul etmeyeceğini duyurdu.

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