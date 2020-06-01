Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi SunExpressten ilk uçuşlara özel su takı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SunExpress’ten ilk uçuşlara özel su takı

Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibarıyla iç hat uçuşlarına yeniden başlayan SunExpress, ana merkezi Antalya’dan ve aktarma merkezi İzmir’den operasyon düzenleyen ilk havayolu oldu. Havayolu, ilk uçuşarına özel pistte su takı seremonisi düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SunExpress, ilk uçuşlarına özel pistte su takı seremonisi düzenledi.
SunExpress, ilk uçuşlarına özel pistte su takı seremonisi düzenledi.

SunExpress, 1 Haziran sabahı İzmir ile Antalya arasında düzenlediği XQ9090 sefer sayılı uçuşu ile yasakların ardından bu iki kentten operasyonunu başlatan ilk havayolu oldu. İzmir ve Antalya operasyonlarında sefer sayısını kademeli olarak artırmayı planlayan SunExpress, Antalya ve İzmir’i en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak konumunu koruyacağının sinyalini verdi.

Misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alarak yeniden uçmaya başlayan SunExpress, tüm uçuşlarında maske ile seyahat etme kuralının yanı sıra teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelleyerek operasyonlarına başladı.

Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmeyen havayolu, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Bunlara ek olarak, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Hayat Eve Sığar’ projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanıyor. Havayolu geçtiğimiz günlerde, HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcuları uçuşlara kabul etmeyeceğini duyurdu.

Genç MÜSİAD pandemi süreci boyunca en aktif gençlik yapılanması oldu
EKONOMİ
Genç MÜSİAD pandemi süreci boyunca en aktif gençlik yapılanması oldu

Koronavirüs sonrası Antalya’ya ilk yolcu uçağı indi
EKONOMİ
Koronavirüs sonrası Antalya’ya ilk yolcu uçağı indi

İlk uçuş gerçekleştirildi
EKONOMİ
İlk uçuş gerçekleştirildi
Abone Ol Google News
İlk adım

İlk adım

​Milyonları eve kapatan ağır travmadan sonra günlük hayata.
Terör bumerang gibi

Terör bumerang gibi

​PKK'nın ortağı, ABD'yi vuruyor.
Dörtlü destek paketi

Dörtlü destek paketi

​Kamu bankaları kredi paketleriyle vatandaşa destek verecek.
Trump geri adım atmıyor

Trump geri adım atmıyor

Olaylara müdahale için binlerce ağır silahlı askeri görevlendirdi.
THY'den özel sefer

THY'den özel sefer

​ABD'deki Türkler için tahliye uçuşu.
FETÖ'nün<br>kuluçka merkezi

FETÖ'nün
kuluçka merkezi

Kemal Özer, dershanelerin işlevine dikkat çekti.
Yeniden tezgahlanıyor

Yeniden tezgahlanıyor

​Nedim Şener'den bomba açıklamalar.
FETÖ dosyası açıldı

FETÖ dosyası açıldı

Bilinmeyenler TVNET özel yayınında konuşuldu.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Avrupa'da <br>son 24 saat

Avrupa'da
son 24 saat

Ülke ülke bütün sayılar açıklandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Seçimler 2023'te

Seçimler 2023'te

​Bahçeli'den erken seçim açıklaması.
Öngörülen seviyede

Öngörülen seviyede

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Yüzde 50 sınırı kalktı

Yüzde 50 sınırı kalktı

​Şehirler arası ulaşımı kapsamıyor.
Acılı baba konuştu

Acılı baba konuştu

'Kürtçe müzik' provokasyonu deşifre oldu.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Virüs daha hızlı yayılacak!

Virüs daha hızlı yayılacak!

​ABD'de korkulu bekleyiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.