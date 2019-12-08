Ekonomi Sürdürülebilir ekonomi şart
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sürdürülebilir ekonomi şart

Ekonominin sürdürülebilirliğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Paylaşım noktasından kaynaklanan adil fırsat eşitliğine dayanan yeni bir evrensel ekonomik sistemin arayışı önemli" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Ak
Mahmut Ak

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli" temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyuma yerli ve yabancı akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

DÜNYADA TEMEL SORUN YOKSULLUK

4 farklı kategoride düzenlenen oturumlara faizsiz bankacılık ve İslam ekonomisi alanında uzman akademisyenler sunum gerçekleştirdi. Programın açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bu tür toplantılarla İslam ekonomisinin farklı alanlarda tematik olarak öne çıkarılarak dikkati çekilebildiğini, sempozyumun, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek analiz edildiğini söyledi. Ak, teorik ve pratik yönleri ile iktisadi sistemin işleyişinin yeniden ele alınması, sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere halis bir Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceğine yönelik rasyonel ve uygulanabilir model önerilerinin geliştirilmesi konularına katkılar sağlayacağını ifade etti.

Dünyada görülen temel sorunların başında yoksulluk, enflasyon, gelir dağılımı adaletsizliği ve işsizlik konularının geldiğini belirten Ak, adaletli, üretim ve paylaşım noktasından kaynaklanan hakkaniyetli dağılımlar ve adil fırsat eşitliğine dayanan yeni bir evrensel ekonomik sistemin arayışının önem arz ettiğini kaydetti.

EKONOMİNİN TEMELİ ADALET

  • Halis Yunus Ersöz
  • Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ise, İslam ekonomisinin temelinin adalet, merhamet, dayanışma olduğunu belirterek "Adaleti tesis edemediğimiz paylaşım sistemini düzenli kuramadığımız sürece insanlığın huzur bulması mümkün değildir. Bu sempozyumda zekatın devlet tarafından toplanmasına dönük bir takım tartışmaların da burada gündeme gelmesini umut ediyorum" diye konuştu.

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