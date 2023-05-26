“Süreklilik için sigorta çok önemli”

Depreme karşı en önemli hazırlıklardan birinin sigorta güvencesi olduğuna dikkat çeken Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Ülkemizin bir daha böyle bir facia yaşamamasını dileriz. Fakat deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak depremin beklenmedik bir olay olmadığını da unutmamamız gerekli. Gelecekte de farklı bölgelerde, yüksek şiddetlerde depremlerin olabileceği bir gerçek. Bu bilimsel öngörüler doğrultusunda hazırlık yapmalı, hasar ve kayıpları en aza indirecek önlemleri almalı ve buna yönelik afet senaryoları geliştirmeliyiz. Deprem felaketine karşı önlem aşamasında bina/yapı güçlendirmesi ilk öncelik olmakla birlikte sigorta farkındalığı da en önemli hazırlıklardan biri. Temennimiz bu olası depremlerin en az yıkım ve hasar ile atlatılması yönünde. Beklenen depremlere karşı kentsel dönüşüm ve güçlendirme çabasının sigorta farkındalığı ile desteklenmesi gerek. %100 sigortalılık hedefinin yakalanması gerekiyor ki olası afetler sonrasında hayatın normale dönmesine hızlıca katkı sağlanabilsin” şeklinde konuştu.

‘SANAYİNİN SÜREKLİLİĞİ ÖNEM ARZ ETMEKTE’’

“Deprem felaketinin ardından afet bölgesindeki çalışmalar kapsamında, sanayi bölgesindeki hasar tespit çalışmaları ve ödemelerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi, ekonominin ve sanayinin sürekliliğinin sağlanması için destek verilmesi büyük önem arz etmekte” diyen Kırmızı, “Bölgedeki yaraları sarmak, sanayi ve üretim noktasında tekrar kalkınmak için hem sigorta sektörü hem de Doğa Sigorta olarak faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“Her türlü riski bertaraf etmemiz gerekiyor”

Quick Sigorta ile başladıkları yolculukta finans alanında alışılmışın dışında bir yapılanma içerisinde olduklarını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Bugün aslında Türkiye’ye model olabilecek bir yapı oluşturuyoruz. Sigorta şirketlerimizin fon yaratma kapasitesi ve finansal ekosistemimizle kentsel dönüşüme ve gayrimenkul projelerine ilgi duyuyoruz. Bina tamamlama sigortaları gibi enstrümanları birlikte kullanmak için gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketine ve onun geliştireceği projelere ihtiyacımız var” dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “MHR GYO’nun halka arzı halinde hem sigorta şirketlerimizin koyduğu sermaye hem GYO’nun halka arz sonrası elde edilecek fonlarla başta kentsel dönüşüm olmak üzere projeler geliştirilecek. Bu projelerin konut sahibi olmak isteyenlere teslimi konusunda her türlü riski de bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunun için en önemli enstrümanlardan bir tanesi de bina tamamlama sigortası. Şu ana kadar 100’e yakın konutta bina tamamlama sigortası kullanıldı ve hak sahipleri konutlarını teslim aldı. Dolayısıyla bunun binlere, 10 binlere evrilmesi zor değil. MHR GYO ile birlikte bu projelerin desteklenmesinin önünü açıyor olacağız” diye konuştu.

Koru Sigorta’nın kasko poliçeleri fidana dönüştü

Koru Sigorta, 2021 yılı Temmuz ayında 49 ilde meydana gelen orman yangınları nedeniyle ülkedeki ağaçlandırmayı desteklemek amacıyla “Her Kaskoya Bir Fidan” kampanyası başlatmış ve kampanya kapsamında, yıl sonuna kadar düzenlenecek her kasko poliçesi için bir adet fidan bağışında bulunacağını belirtmişti.Fidan dikim etkinliğinde açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, “Sigortalılarımızla birlikte sürdürülebilir bir gelecek için başlattığımız Koru Sigorta Hatıra Ormanı projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ormanda yer alan 28 bin fidan, 28 bin sigortalımızın fidanıdır” şeklinde konuştu.

ÖRYM’den Akkuyu NGS’ye sigorta teminatı

Türk Reasürans’ın sunduğu tecrübe ve hizmetler ile 1,5 yıl süren ve ilgili paydaşlarla yapılan teknik, hukuki ve operasyonel çalışmalar sonrasında Türk Reasürans’ın teknik işleticiliğini yaptığı Özel Riskler Yönetim Merkezi, Akkuyu NGS’nin nükleer sorumluluk riskleri için sigorta teminat vermeye başladı. Akkuyu NGS’de inşaat aşaması boyunca Türk Reasürans’ın risk mühendislerinin yönetiminde yapılan detaylı ekspertiz çalışmaları sonrasında, “Nükleer Düzenleme Kanunu ile “Paris Sözleşmesi” hükümlerince tanımlanan nükleer zararların sorumluluk risklerini kapsayacak şekilde ÖRYM tarafından yıllık olarak Nükleer Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigorta Poliçesi dizayn edildi.

Katılım Sağlık bir yıl içerisinde 3 kat büyüdü

Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası olan Katılım Sağlık, bir yandan ihtiyaca odaklanan esnek yapısıyla en uygun fiyat avantajı sağlarken diğer taraftan da birbirinden özel asistans hizmetleriyle geniş içeriğe sahip ürünler sunuyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlık ürünlerinin tek çatı altında toplandığı Katılım Sağlık’ın bir yıl içerisinde 3 kat büyüme kaydederek sektörün de derinleşmesine önemli katkı yaptığını söyledi.

Katılım Sağlık’ın esnek seçenekleriyle fiyat avantajı sağladığını ve rekabet gücünü bu esnek yapısından aldığını belirten Ayhan Sincek, “Ayrıca asistans hizmetlerimizle ve sadece sağlık çalışanlarından oluşan sağlık iletişim merkezimiz gibi pek çok avantajımızla sağlıklı büyümeyi başardık. TSB’nin sağlık branşında 2023 ilk çeyrek rakamlarına göre; geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %315 büyüyerek, sektörde ilk 10 arasında yer aldık” şeklinde konuştu.

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan.

Ray Sigorta KOBİ’leri risklere karşı güvence altına alıyor

Birçok farklı riskle karşı karşıya kalabilen küçük işletmelere, istenmeyen sürprizlere karşı güvence sunan Ray Sigorta, bütçe dostu “Ray Akıllı KOBİ Sigortası” ürününü tanıttı. Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Son dönemde yaşanan doğal afetler ve salgın hastalıklar ciddi kayıplara yol açtı. Öte yandan, döviz kurlarında yaşanan artış ve enflasyonun etkisi de göz önünde bulundurulduğunda KOBİ’lerin karşılaşabileceği finansal riskler artıyor. Yaşanan süreçler her alanda olduğu gibi, iş yerleri için de sigortanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Meydana gelebilecek risklere karşı işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaybın önüne geçmek için sigorta olmazsa olmaz bir güvence. İş hacimleri ve istihdama katkıları ile KOBİ’ler, ülke ekonomisi için önemli bir yere sahip. Ekonomimiz için bu kadar önemli olan işletmeler, istenmeyen durumlara hazırlıksız yakalandıklarında her şeye sil baştan başlamak durumunda kalıyorlar. Tüm bu tecrübe ve birikimin bir anda yok olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Bu nedenle KOBİ’ler için “Akıllı” ürün tasarladık. Ray Akıllı KOBİ Sigortası sayesinde, bütçe dostu paketlerle risklere karşı güvence oluşturuyor, küçük bütçelerle, ihtiyaca yönelik teminat sunuyoruz” dedi.

Aveon Global Sigorta İzmir Bölge Müdürü Ayşenur Kıran.

“Başarımızı artırmaya devam edeceğiz”

2023 hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Aveon Global Sigorta İzmir Bölge Müdürü Ayşenur Kıran, “Sigorta sektöründe işimizin doğası gereği riskleri hesaplar ve bunları tüm paydaşlarımız adına yöneterek onların hayatlarında değer yaratırız. Sigortalı hasarların artmamasının sağlanması da ekonominin korunmasına yardımcı olur. Bu sebeple Aveon Global Sigorta olarak 2022 yılı içinde yakaladığımız ivme ile 2023 yılında da aynı karar, azim, yerel ve genel projeler ve yenilikçi bir anlayışla başarımızı artırarak hem Ege Bölge olarak hem de Aveon Global Sigorta olarak devam ettirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.







