Süt üreticileri çözüm bekliyor

Söz konusu talep ve önerilerini dile getiren Özcan, çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan üretici zararının destekleme ile telafi edilmeye devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

'MÜDAHALE ALIMI SÜRMELİ'

Çiğ sütün üretici örgütlerince işlenmesi konusunun teşvik edilmesini talep ettiklerini aktaran Özcan, çiğ süt arzının arttığı dönemlerde süt tozu müdahale alımlarına devam edilmesini, süt tozu dışında peynir gibi ürünlere işlemeyi de kapsayacak şekilde müdahale alımının çerçevesinin genişletilmesini istedi.

Kamil Özcan

Damızlık olarak yetiştirilen ve sürüde tutulan anaç inekler için sürü koruma desteği ödenmesi gerektiğini ifade eden Özcan, damızlıkların kesime gönderilmesinin önlenmesi için damızlık belgeli gebe düve desteğinin acilen uygulamaya konulmasının öneminin altını çizdi. Özcan, ülkenin çiğ süt üretiminin dönemler itibarıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından izlenerek, arz durumuna göre gerekirse süt ürünleri ithalatının yasaklanmasını talep ettiklerini aktardı.