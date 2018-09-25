Ekonomi Süt üreticileri çözüm bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süt üreticileri çözüm bekliyor

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, süt üreticilerinin son dönemde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 14 maddelik talep listesi hazırladıklarını belirtti. Özcan, kur ve girdi maliyetlerinde artışın süt üreticilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süt üreticilerinin sorunlarına yönelik 14 maddelik talep listesi hazırlandı.
Süt üreticilerinin sorunlarına yönelik 14 maddelik talep listesi hazırlandı.

Söz konusu talep ve önerilerini dile getiren Özcan, çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan üretici zararının destekleme ile telafi edilmeye devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

'MÜDAHALE ALIMI SÜRMELİ'

Çiğ sütün üretici örgütlerince işlenmesi konusunun teşvik edilmesini talep ettiklerini aktaran Özcan, çiğ süt arzının arttığı dönemlerde süt tozu müdahale alımlarına devam edilmesini, süt tozu dışında peynir gibi ürünlere işlemeyi de kapsayacak şekilde müdahale alımının çerçevesinin genişletilmesini istedi.

Kamil Özcan

Damızlık olarak yetiştirilen ve sürüde tutulan anaç inekler için sürü koruma desteği ödenmesi gerektiğini ifade eden Özcan, damızlıkların kesime gönderilmesinin önlenmesi için damızlık belgeli gebe düve desteğinin acilen uygulamaya konulmasının öneminin altını çizdi. Özcan, ülkenin çiğ süt üretiminin dönemler itibarıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından izlenerek, arz durumuna göre gerekirse süt ürünleri ithalatının yasaklanmasını talep ettiklerini aktardı.

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