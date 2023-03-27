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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan ABD'yi kızdıracak 'Çin' hamlesi: Faaliyete geçiyor

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco Çin için harekete geçti. Aramco, Çin'de rafineri ve petrokimya tesisinin inşa edilerek faaliyete geçeceğini açıkladı.

09:39 . 27/03/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Saudi Aramco
'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'in Norinco ve Panjin şirketleriyle ortak girişim başlatıldı.

Ortak girişimin yüzde 30'u Saudi Aramco'ya, yüzde 51'i Norinco ve yüzde 19'u Panjin'e ait olacak.

"Petrokimya tesisi inşa edilecek"

Şirketlerin ortak girişimiyle, günlük 300 bin varil üretim kapasiteli bir petrol rafinerisinin yanı sıra yıllık 1,65 milyon ton etilen ve 2 milyon ton paraksilen üretim kapasiteli bir petrokimya tesisi inşa edilecek.

Projenin gerekli onayları almasının ardından, inşaatın 2023 yılının nisan ayından sonra başlaması planlanıyor; rafineri ve petrokimya tesislerinin de 2026 yılında faaliyete geçmesi öngörülüyor.


#Saudi Aramco
#Suudi Arabistan
#Çin
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