Ekonomi Suudi Arabistandan Baykara SİHA teklifi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Suudi Arabistan'dan Baykar'a SİHA teklifi

Türkiye'de üretilen ve özellikle sınır ötesi operasyonlarda adından sıklıkla söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'lara bir talip daha çıktı. Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kuruluşu (KACST) Suudi Arabistan'da yerel olarak farklı tipte insansız hava araçlarının geliştirilmesi için Türk şirketi Baykar Teknoloji ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

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​Suudi Arabistandan Baykara SİHA teklifi
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"Army Recognition" adlı haber sitesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan; kara, hava ve deniz sektörlerinde yerel olarak farklı türde askeri teçhizat üretmek ve geliştirmek amacıyla, savunma sanayisini modernize etmek için büyük bir program başlattı.

TÜRK İHA'LARINI KENDİ TOPRAKLARINDA ÜRETMEK İSTİYORLAR

Habere göre Suudi Arabistan'ın amacı, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerli hale getirmek. Bu nedenle Suudi yetkililer, tüm dünyanın ilgisini çeken Türk S/İHA'ları ile ilgili de yerel üretim yapmak için girişimlerde bulundu. Suudi yetkililer, Türk İHA'larının yerel üretimi için Baykar Teknoloji'ye teklif yaptı.

Haberde, teklifle alakalı detay verilmezken, Baykar'dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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RUSYA VE BAE DE TÜRK İHA'LARININ ÜRETİMİYLE İLGİLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı bir toplantıda, "Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı istiyor" diyerek süper güçlerin Türkiye'den satın almak için sıraya girdiklerini ifade etti.

  • Erdoğan daha önce de son İran dönüşü uçakta "Putin'in ilginç teklifleri oldu" demişti. Ardından basına, MYK'da kurmaylarına SİHA'larla ilgili olarak, "Putin beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz teklifi ediyor" dediği yansımıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında, "Sayın Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA teklifini 'yarı şaka yarı ciddi' olarak söyledi" demişti.

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