​SUV satışları yüzde 120 büyüdü

Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi sedan olmasına karşın SUV gövde tipindeki yükseliş dikkati çekiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlenen verilere göre bu yılın Ocak-eylül döneminde SUV’un satışlardaki payı yüzde 22,3’ten yüzde 28,9’a yükseldi. Eylül sunu itibariyle Türkiye otomobil pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 43,9 payla sedan otomobiller oldu. SUV ikinci sıraya yerleşirken, yüzde 24,1’lik payla hatchback otomobiller üçüncü sırada yerini aldı. Diğer yüzde 3’lük kısım ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu. Bu dönemde sedan otomobillerin payı yüzde 51,2’den yüzde 43,9’a gerilerken, SUV’un payı yüzde 22,3’ten yüzde 28,9’a ve hatchback gövde tipli otomobil satışlarının payı da yüzde 22,6’dan yüzde 24,1’e çıktı.

EKONOMİ ÖTV’ye rağmen rekor oto satışı

KALABALIK AİLELER TERCİH EDİYOR

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor. SUV araçların, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

SUV SATIŞLARI YÜZDE 120,7 ARTTI

2019 eylül sonunda 117 bin 104 olan sedan otomobil satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 46 yükselişle 170 bin 462’ye yükseldi. Söz konusu dönemde hatchback gövde tipi otomobillerin satış adedi 51 bin 775’ten 93 bin 811’e yükseldi. Burada satışlarda yüzde 81’lik artış kaydedildi. SUV gövde tipinde ise geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 50 bin 903 adet otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 112 bin 358 adede ulaştı. Böylece Türkiye otomobil pazarından bu yılın ocak-eylül dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında SUV satışları yüzde 120,7 gibi büyük bir artış gösterdi.

REKLAM

EKONOMİ 'Honda'nın kapatacağı fabrikayı bir Türk şirket satın aldı' iddiasına yalanlama

TOGG’da ilk model elektrikli SUV olacak

Ayrıca TOGG tarafından üretilen Türkiye’nin Otomobili’nin ilk modeli de SUV gövde tipinde olacak.Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. Türkiye’nin Otomobili’nin de Türkiye SUV pazarından pay alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.

OYNAT 04:40 Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak olan yüzde 100 doğuştan elektrikli Türkiye’nin Otomobili’nin SUV modeli, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisi’nde 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Yükseliş sürüyor