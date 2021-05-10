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Ekonomi Suzuki üretim arasını bir hafta daha uzatıyor
OTOMOTİV

Suzuki üretim arasını bir hafta daha uzatıyor

Koronavirüs vakalarındaki artış, Hindistan'da sanayide kullanılan oksijen stoklarının tıbbi ihtiyaca sevk edilmesine yol açarken, oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi ise otomotiv üretimini vurdu. 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon Suzuki bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Haber Merkezi AA
Suzuki üretim arasını bir hafta daha uzatıyor
Foto/arşiv

Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı olarak, sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle Hindistan'da bir hafta daha üretime geçmeyecek.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre sanayide kullanılan oksijen eksikliğinin oluşturduğu parça tedariki problemi sebebiyle 1-9 Mayıs tarihlerinde üretime ara veren Japon firma, bu süreyi bir hafta daha uzattı.

Hindistan'daki üç tesisinde imalatı askıya alan Suzuki, ülkede yerel parça tedarikçilerinin lehimleme dahil bazı alanlarda yoğunlukla kullandığı oksijen eksikliğinin halen sürdüğünü açıkladı.

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