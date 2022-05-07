Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini paylaştı. Demir'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: ''Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.''

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren #METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz.



✅ Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.



➡️ @SarsilmazSilah

➡️ @canikarms pic.twitter.com/j7vcT2e3gS — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 7, 2022

OYNAT 01:37 Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı yapıldı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi. SSB Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren Mete tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda Mete tabancalarından teslim ettik.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ÖZELLİKLERİ NELER?

CANiK TP9 SF METE üyesi, özellikle doğrudan hareket tarzı akın ve küçük ölçekli taarruzlar gibi hassas görevler icra eden özel kuvvet operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

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Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen yerli tabanca METE’ler, 9 mm namluya ve polimer gövdeye sahip.

Her iki model de iğne ateşleme mekanizmasına ve tek hareket tetik mekanizması bulunuyor.

bir adet 15 ve iki adet 18 mermi kapasiteli olmak üzere, toplam üç şarjör ile teslim ediliyor.

Tabancalara optik nişangah takılabiliyor. *30 bin atım ömrüyle uzun süre güvenlik güçlerine hizmet edecek METE, 750 gr ağırlığıyla da ergonomik bir kullanım sunuyor.