Ekonomi Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi
SAVUNMA SANAYİ

Yerli tabanca METE güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tabancada Mete ne demek? Sarsılmaz SAR 9 Mete kaç lira, özellikleri neler? SAR 9 Mete Hangi mermi alır? Yerli tabanca mete özellikleri
Arşiv

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini paylaştı. Demir'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: ''Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik.''

Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı yapıldı
OYNAT 01:37
Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi. SSB Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren Mete tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda Mete tabancalarından teslim ettik.' ifadelerini kullandı.


ÖZELLİKLERİ NELER?

CANiK TP9 SF METE üyesi, özellikle doğrudan hareket tarzı akın ve küçük ölçekli taarruzlar gibi hassas görevler icra eden özel kuvvet operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen yerli tabanca METE’ler, 9 mm namluya ve polimer gövdeye sahip.

Her iki model de iğne ateşleme mekanizmasına ve tek hareket tetik mekanizması bulunuyor.

bir adet 15 ve iki adet 18 mermi kapasiteli olmak üzere, toplam üç şarjör ile teslim ediliyor.

Tabancalara optik nişangah takılabiliyor. *30 bin atım ömrüyle uzun süre güvenlik güçlerine hizmet edecek METE, 750 gr ağırlığıyla da ergonomik bir kullanım sunuyor.

Meşhur polara rekor fiyat

Meşhur polara rekor fiyat

​Ukrayna'ya destek amacıyla müzayedeye çıkarıldı.
Rus hava savunmasistemini vurdu

Rus hava savunma
sistemini vurdu

​Ukrayna'dan Yılan Adası'na operasyon.
NATO uçağına havada yakıt ikmali

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

​Erzurum'daki feci kaza sonrası kaybolmuştu.

​Kuzey Kore 15'inci denemesini gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.