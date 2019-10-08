Ekonomi Tadına baktı 3 bin şube açarım dedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tadına baktı '3 bin şube açarım' dedi

Çinli iş adamı Maraş dondurmasını tattı, 3 bin şube açma müjdesi verdi. Çin'in Ronghua Group Yönetim Kurulu Başkanı Jiancheng Wang, "Türk dondurmasının özdeşleştiği Mado’nun bin şubesini açmayı düşünüyorduk fakat 2-3 bin şube belki de daha fazlasını ülkemizde açmayı mümkün ve olası görüyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinli iş adamları Maraş dondurmasını tattı.
Çinli iş adamları Maraş dondurmasını tattı.

Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurma markaları arasında yer alan Mado, Çin'in Ronghua Group Yönetim Kurulu Başkanı Jiancheng Wang’a ‘Maraş dondurması’nı tanıttı. Dondurmayı tadan Wang, Çin'de 3 bin şube açabileceklerini söyledi. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarından Ronghua Group Yönetim Kurulu Başkanı Jiancheng Wang’ı konuk etti. Mado’nun üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Çinli iş adamı Wang ileri teknoloji ile geleneksel ürünlerin üretimine hayran kaldı. İlk etapta Çin Halk Cumhuriyeti'nde bin şube açmayı düşünen Çinli iş adamı, dondurmayı tattıktan sonra şube sayısının 2-3 bin hatta daha fazla olabileceğini söyledi.

Jiancheng Wang

"ÖNCE ÇİN SONRA ASYA’DA BÜYÜYECEĞİZ"

Mado dondurma fabrikasında incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan iş adamı Wang, “Fabrikayı gördüğümde çok şaşırdım. Sonuç itibariyle çok büyük bir teknoloji ile geleneksel ürünleri üretmekte. Dolayısıyla bu teknoloji ve lezzete sahip dondurma ile Türk dondurmasının özdeşleştiği Mado’nun bin şubesini açmayı düşünüyorduk fakat 2-3 bin şube belki de daha fazlasını ülkemizde açmayı mümkün ve olası görüyorum. Dondurmanın içinde çok doğal malzemeler kullanılmış ve çok lezzetli. Yerken büyük keyif alarak yiyorsunuz. Biz Mado ile önce Çin pazarında büyümek istiyoruz. Daha sonra ise Asya pazarında birlikte büyümek istiyoruz” diye konuştu.

HAMMADDESİ ÇOK ÖNEMLİ

  • Yabancı yatırımcıları ve büyükelçileri Kahramanmaraş’a davet ederek hem Kahramanmaraş’ı hem de markasını tanıtan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, şunları kaydetti: “Biz 4. kuşak bir aileden geliyoruz. Yaptığımız dondurmaların hepsi keçi sütü ağırlıklı. Meyveli dondurmaları günlük ve mevsiminde aldığımız meyvelerden yapıyoruz. Dondurma yapımında bir diğer konu ise hammadde. Hammadde çok önemli. Çünkü hammadde ne kadar iyi olursa, ürettiğiniz dondurma o kadar iyi olur. Ustalık da hammadde ile birleşince ortaya dünyayı kendine hayran bırakan Kahramanmaraş dondurması çıkıyor."

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