Ekonomi Tahincioğlundan ilk yarıda satış rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tahincioğlu’ndan ilk yarıda satış rekoru

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında konut satışlarından 631 milyon 556 bin TL’lik ciro ile satış rekoru elde etti. Tahincioğlu tarafından Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı devam eden Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye projeleri de Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nidapark Kayaşehir
Nidapark Kayaşehir

2017 yılında da markalı konut sektörünün lideri olan Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında da rekor satış elde etti. 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirerek bu dönemde 631 milyon 556 bin TL’lik ciro elde eden Tahincioğlu’nun bu başarısına Mayıs ayında GYODER-INDER-KONUTDER işbirliği ile başlatılan ‘Birlikten Güç Doğacak Türkiye Kazanacak’ kampanyasının da önemli etkisi oldu.

Bu kampanya kapsamında Tahincioğlu 130 bağımsız bölüm ve 140 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. Ayrıca Tahincioğlu’nun Nidapark Kayaşehir ve yine Nidapark İstinye projelerindeki satışlar da şirketi rekora taşıdı.

“Rakamlar Tahincioğlu projelerine olan güvenin yansıması”

Tahincioğlu’nun yılın ilk 6 aylık dönemindeki performansını değerlendiren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO’nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak isteyenlerin yine birinci tercihinin Tahincioğlu olması bizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa gerçekleşen Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettiği satış cirosunun 535 milyon TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projelerine çok yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti.

Tahincioğlu, “Çağrı merkezimizi projelerimiz hakkında bilgi almak için 10 binden fazla kişi aradı. Dijital kampanyalarımızda 1,3 milyar erişim sağladık, 2,8 milyon kişi web sitelerimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti. Bu rakamlar konut sahibi olmak isteyenlerin Tahincioğlu’na duyduğu güvenin en somut göstergesi” diye konuştu.

Projelerinde çok özel ödeme koşulları ve faiz fırsatları sunduklarını ifade eden Özcan Tahincioğlu, “bugüne kadar pek çok kişiyi mülk sahibi yaptık, Tahincioğlu projelerine olan güven, her zaman piyasa koşullarının dışında değerlendirildi” dedi. Tahincioğlu, içinde bulunduğumuz dönemde de yükselen konut faizlerine rağmen tüm projelerinde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası gerçekleştirdiklerini ve sınırlı bir süre için ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduklarını sözlerine ekledi.

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